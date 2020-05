Schon lange gibt es im rechten Teil des Gebäudes die „Bier-Börse“ – nun könnte eine zweite Kneipe in Betrieb gehen. Foto: Geschwill

Eppelheim. (ths) Der Gemeinderat setzte im Prinzip schon seit 2018 seine möglichen Rechtsmittel ein, um in der Hebelstraße die Umnutzung eines Verkaufsladens in eine Schankgaststätte zu verhindern. Dieser Ausschank dürfte nach der jüngsten Sitzung des Technischen Ausschusses in der Rudolf-Wild-Halle nun aber möglich werden. Denn die Räte verzichteten auf eine verwaltungsgerichtliche Klage gegen den Widerspruchsbescheid des Regierungspräsidiums, das den Einspruch der Stadt gegen eine neue Form der Nutzung zurückgewiesen hatte. Im Falle einer Niederlage vor dem Karlsruher Gericht müsste nämlich die Stadt die Kosten tragen. Und dieses Risiko wollte keiner der Stadträte eingehen.

Dabei blickt das Gebäude, das als Ärztehaus bekannt ist, auf eine lange Geschichte mit verschiedenen Nutzzwecken zurück. Außer der seit Jahrzehnten bestehenden "Bier-Börse" war schon einmal ein Café eingerichtet. Auch einer Kosmetikerin, einem Hörgeräteakustiker und einer Apotheke bot es schon Heimstatt. Jetzt soll per Umnutzung zusätzlicher Gerstensaft fließen und der Betrieb einer zweiten, inzwischen bereits eingerichteten Kneipe möglich werden.

Dies war allerdings nie im Sinne des Gemeinderats und seines Technischen Ausschusses. Deshalb versagten die Räte des Ausschusses bereits in der September-Sitzung vor zwei Jahren die Erlaubnis zur Umnutzung. Das Baurechtsamt des Landratsamts Rhein-Neckar-Kreis erteilte ein Jahr später die Baugenehmigung und wies dabei darauf hin, dass "ein gemeinderätliches Einvernehmen nicht erforderlich sei, da Bebauungsplankonformität vorliegt".

Den fristgerechten Widerspruch leitete dann das Landratsamt an das Regierungspräsidium in Karlsruhe weiter. Und mit dem negativen Ergebnis für die Stadt musste sich das Gremium nun auseinandersetzen.

Eine lebhafte Debatte entwickelte sich deshalb um das Kernproblem, ob man jetzt den Klageweg mit ungewissem Ausgang und möglicherweise zu zahlenden Verfahrenskosten für die Stadt eingehen sollte. "Wir haben alles probiert, um die Umnutzung zu verhindern", erkannte Renate Schmidt (SPD) als erste "keine realistische Chance" für eine Klage, zumal das Haus schon früher eine Café-Stube beherbergt und damit Speis und Trank angeboten hatte. Neben Christa Balling-Gündling (Grüne) schloss sich ebenfalls Trudbert Orth (CDU) dieser Haltung an. Den "Widersinn" fasste er dabei in klare Worte: "Jetzt wird aus dem Ärztehaus eben ein Kneipenhaus", packte er hier seine Meinung in recht triefende Ironie.