Von Anja Hammer

Eppelheim. Die Parkplatz-Befürworter haben sich durchgesetzt. Die Fahrbahn auf der Eppelheimer Hauptstraße wird auf einen Teil des erhöht abgesetzten Gleiskörpers verlegt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vor vollen Zuhörerreihen beschlossen.

Als die Straßenbahnbrücke für die Bauarbeiten gesperrt war und Busse die Straßenbahn ersetzten, änderte sich 2017 auch einiges im Eppelheimer Ortskern. Die Straßenbahngleise, die sich in Höhe der Volksbank erheben und nicht von Autos benutzt werden durften, wurden für den Individualverkehr in Richtung Plankstadt freigegeben. Auf der anderen Seite wurden Kurzzeitparkplätze eingerichtet. Mit der Wiederkehr der Straßenbahn wurde allerdings im Dezember 2018 wieder alles rückgängig gemacht.

Nur hatten viele Eppelheimer da bereits die Kurzzeitparkplätze liebgewonnen und wollten sie nicht mehr hergeben. Seitens der Ladeninhaber erfolgte ein Aufschrei, begleitet von einer Unterschriftenaktion. Neue Kurzzeitparkplätze an anderen Stellen in der Ortsmitte waren vielen nicht ausreichend. Autofahrer parken seither dennoch am Straßenrand - was zu Rückstau und Chaos führt, da die Fahrbahn einfach nicht breit genug ist.

Also wurde die Stadtverwaltung aktiv. Sie hat einen Deal mit der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) ausgehandelt. Wenn die Stadt die Unterhaltung und Verkehrssicherungspflicht übernimmt, könnte der etwa 40 Meter lange Abschnitt des Gleiskörpers zwischen Volksbank und Einmündung der Friedrich-Ebert-Straße vom Individualverkehr mit genutzt werden. Die Technische Aufsichtsbehörde für Straßenbahnen beim Regierungspräsidium Stuttgart hat einer solchen Vereinbarung bereits zugestimmt.

"Ich habe mir viele Sorgen um die Verkehrssicherheit gemacht", berichtete Bürgermeisterin Patricia Rebmann in der jüngsten Gemeinderatssitzung. "Ich habe mehrfach beobachtet, wie Autofahrer aussteigen und lautstark diskutieren."

Die Situation in der Hauptstraße ließ sich nicht mehr in geregelte Bahnen bringen, obwohl der Ordnungsdienst verstärkt kontrollierte und auch Rebmann selbst - vor allen Dingen an Sonntagen - Knöllchen verteilte. "Man konnte das alles nicht so lassen", so Rebmann. Daher habe sie die RNV kontaktiert - und im Bund der Selbstständigen einen Verbündeten gehabt.

Weiter betonte die Rathauschefin, dass die jetzt gefundene Vereinbarung ein Entgegenkommen der RNV und der Technischen Aufsichtsbehörde sei. "Sie hätten nicht darauf eingehen müssen." Die gefundene Lösung sei allerdings nicht von Dauer, unterstrich die Rathauschefin. Es gehe darum, Sicherheit und Frieden zwischen Autofahrern, Radlern und Fußgängern zu schaffen, bis mit dem neuen Verkehrskonzept, das gerade erarbeitet werde, eine langfristige Lösung gefunden sei.

Während, CDU, SPD und EL/FDP die Lösung begrüßten, hatten die Grünen Bedenken. "Warum muss die Hauptstraße jetzt wieder nur autogerecht gemacht werden?", fragte Christa Balling-Gündling (Grüne). Ihre Fraktion sorgte sich vor allem um die Radfahrer. Es müsse erst geprüft werden, ob deren Sicherheit gewährleistet sei. Darauf Rebmann: "Es ist schade, dass Sie uns nicht zutrauen, dass wir das gemacht haben."

Hauptamtsleiter Reinhard Röckle führte aus, dass es bereits eine Verkehrstagsfahrt gegeben habe. Dabei sei beschlossen worden, dass ein Keil es den Radfahrern ermöglichen soll, problemlos auf den erhöhten Gleiskörper zu fahren und wieder herunter. Dafür sowie für die Markierungsarbeiten kommen auf die Stadt übrigens ungeplante Kosten von 25.000 Euro zu.

Doch offenbar überzeugte die Grünen das nicht komplett: Bei der Abstimmung enthielt sich bis auf Sebastian Unglaube die gesamte Fraktion. Die einzige Nein-Stimme kam übrigens von Franz Meier (EL): Der Metzgermeister hatte sich zuvor beschwert, dass sein Geschäft in der Hauptstraße bei der Lösung außen vor gelassen werde - womit er sich eine energische Gegenrede der Bürgermeisterin eingehandelt hatte: "Ein Wunschkonzert habe ich nicht anzubieten!"