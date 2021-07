Eppelheim. (RNZ) Auch in diesem Jahr wird noch keine Kerwe stattfinden, teilt die Stadt mit. Die Eppelheimer Vereine, die normalerweise die Veranstaltung mit ihren Ständen und Angeboten bereichern, haben sich in einer Sitzung mit Bürgermeisterin Patricia Rebmann darauf verständigt, heißt es in der Mitteilung.

Demnach sei die Situation noch zu ungewiss. Aber man freue sich schon auf eine hoffentlich normal planbare Kerwe im Jahr 2022.

Die Vereine begrüßten jedoch, dass die Schausteller eventuell eine Möglichkeit erhalten, um sich am eigentlichen Kerwe-Wochenende, 2. und 3. Oktober, tagsüber zu präsentieren.