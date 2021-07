Eppelheim. (lesa) Wer noch keine Impfung gegen das Coronavirus erhalten hat, könnte am Mittwoch, 7. Juli, den ersehnten Pieks ergattern: Zwischen 9 und 15 Uhr bietet die Eppelheimer Hausarztpraxis Dr. Sieben und Dr. Vogel in der Hauptstraße 137 einen Impftag ohne Anmeldung. Zur Verfügung stehen voraussichtlich 250 Dosen des Biontech-Impfstoffs. Wer Interesse hat, sollte zwölf Jahre oder älter und nicht akut krank sein. Zudem sollte in den vergangenen beiden Wochen keine andere Impfung sowie in den zurückliegenden sechs Monaten keine Covid-19-Infektion aufgetreten sein. Sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen werden durchgeführt.

Impfwillige sollten die unterschriebenen Aufklärungsdokumente, ihre Krankenversichertenkarte, einen Kugelschreiber und einen Impfpass mitbringen. Jugendliche zwischen zwölf und 17 Jahren benötigen zusätzlich eine Unterschrift der Sorgeberechtigten auf den Aufklärungsunterlagen, Jugendliche zwischen zwölf und 13 Jahren müssen in Begleitung eines Sorgeberechtigten kommen. Weitere Impftage am 14. und 21. Juli von 9 bis 15 Uhr.