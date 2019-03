In diesem Moment heulten die Motoren auf: Über 60 Biker verabschiedeten sich mit ihren Maschinen, als Lucas’ Sarg nach dem Gottesdienst aus der Trauerhalle getragen wurde. Foto: Priebe

Von Lukas Werthenbach

Eppelheim. "Gemeinschaft hilft" - mit diesen Worten eröffnete Pfarrer Michael von Seyfried am Mittwoch den Trauergottesdienst für Lucas. Der Eppelheimer war in der vergangenen Woche im Alter von 20 Jahren bei einem Motorradunfall auf der Leimener Umgehungsstraße L 600 ums Leben gekommen. Dass der Verstorbene Teil einer Gemeinschaft mit starkem Zusammenhalt war und dies immer bleiben wird, wurde bei der Bestattung eindrucksvoll deutlich.

Über 60 Motorradfahrer waren gekommen, um sich von ihrem Freund "Panda" auf eine besondere Weise zu verabschieden: Als der Sarg aus der Trauerhalle in Richtung Grab getragen wurde, ließen die Biker etwa eine Minute lang ihre Maschinen aufheulen. Insgesamt verabschiedeten sich über 100 Trauergäste von Lucas, darunter zahlreiche junge Menschen.

"Sein großer Freundeskreis war ihm wichtig", beschrieb Pfarrer von Seyfried einen fröhlichen jungen Mann. Diesem Bild schloss sich auch der Nachruf an, den Lucas’ beste Freundin Alanis im Rahmen des Gottesdienstes vortrug. Dabei stand sie vor dem Sarg, auf dem ein Plüsch-Panda sowie der Motorradhelm und die Lederhandschuhe des Verstorbenen lagen.

Seinen Spitznamen hatte Lucas, weil er schon als Kind Pandabären mochte. Zudem trug er häufig schwarze Kleidung, auch waren sein Motorrad und sein Helm schwarz-weiß. Gestern schmückten etliche Plüsch-Pandas die Motorräder am Friedhof. "Unser Panda war immer gut drauf", sagte Alanis, "und wenn er doch mal schlechte Laune hatte, entschuldigte er sich dafür." Die 18-jährige Bikerin hatte wenige Stunden vor dem tödlichen Unfall noch mit Lucas eine Motorradtour unternommen. Insgesamt hätten sie in den vergangenen zwei Jahren über 52.000 Kilometer gemeinsam zurückgelegt, erzählte die junge Frau. Besonders geschätzt worden sei Lucas von Freunden und Angehörigen für seine Hilfsbereitschaft in allen Lebenslagen.

Der Eppelheimer hinterlässt neben seinen Eltern einen Bruder sowie Großeltern und einen "großväterlichen Freund", wie von Seyfried sagte. Von Beruf habe Lucas wie sein Opa "Filmvorführer in einem großen Filmpalast" werden wollen. Seine große Leidenschaft aber sei das Motorradfahren gewesen. "Ich hoffe, Du fährst da oben weiter", verabschiedete sich Alanis am Ende ihrer Rede.