Eppelheim. (ths) Auch wenn die Vorstellung des vom Karlsruher Ingenieurbüro Köhler und Leutwein entworfenen Verkehrskonzepts aufgrund des kurzfristig erkrankten Mitarbeiters ausfiel, sorgte sie in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates in der Rudolf-Wild-Halle für Diskussionen. Obwohl das Thema von der Tagesordnung genommen wurde, meldete sich der promovierte Ingenieur Erich Zahn in der Einwohnerfragestunde zu Wort. Er ließ kein gutes Haar an der parallel zum Stadtentwicklungskonzept erstellten Verkehrskonzeption. Jene konnte man bekanntlich auch im Internet herunterladen.

Der Berater für Medienunternehmen gab sich zunächst einmal als stets engagierter Teilnehmer in der Bürgerbegleitgruppe zu erkennen, bevor er auf den Bericht zu sprechen kam. "Nichts ist neu", mokierte er sich über die erkennbaren drei Varianten, die "man schon bei Bürgermeister Dieter Mörlein erarbeitet" habe.

Deshalb hatte er weitere Varianten erstellt und dem Leiter des zuständigen Verantwortungszentrums in der Stadtverwaltung, Reinhard Röckle, vorgestellt. Dieser habe großes Interesse gezeigt und diese Variationen beim Ingenieurbüro vortragen wollen. "Aber nichts geschah", so Zahn. Das ließ Röckle natürlich nicht auf sich sitzen, zumal er die Vorschläge offeriert habe. "Im Gutachten werden sie leider nicht erwähnt", sagte er. Dass auch der vereinbarte Termin für einen weiteren Bürger, der eine eigene Ausarbeitung verfasste, nicht stattfand, wollte Zahn hier so nicht stehen lassen. "Wer so mit Freiwilligen umgeht, der muss sich über solch negative Ergebnisse nicht wundern", meinte er.

Auch wenn laut Röckle das Karlsruher Büro die Zahlen über die Verkehrsbelastung von Zahn übernahm, hielt jener keine "Zeile auf dem Papier" für wertvoll. Dass gerade die Hauptstraße eine geringere Belastung aufweise als die Wieblinger Straße und die Schott-Brücke, führte der streitbare Bürger auf die Tatsache zurück, "dass Heidelberg die Eppelheimer Straße beim Studentenwohnheim nicht weiter ausbaut". Dieser Sachverhalt hätte sich doch "mittlerweile herumgesprochen".

Er appellierte deshalb an Bürgermeisterin Patricia Rebmann, "die Arbeit mit den Bürgern wieder aufzunehmen", was diese auch zusicherte. Gegenüber der RNZ erklärte Zahn später, dass die CDU seine Haltung zu dieser Konzeption ähnlich sehe. Dies konnte man auch aus der nicht vorgetragenen CDU-Stellungnahme entnehmen, die der RNZ vorliegt.