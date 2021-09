Von Sabine Geschwill

Eppelheim. Der "Dienstagschor" des Arbeitergesangvereins Eintracht (AGV) lädt neuerdings jeden Dienstagabend um 19 Uhr in den Saal des Restaurants "Sole d’Oro" zum gemeinsamen Singen ein. Aus der einstigen Chorprobe im Sängerheim, zu der Stimmübungen genauso gehörten wie mehrstimmiger Chorgesang und Notenmappen, wurde eine zwanglose und offene Singstunde mit Liedern. Die Noten und Textzeilen dazu werden über einen Bildschirm eingeblendet. Wer Spaß an Gesang hat und gerne in Gemeinschaft singt, ist hier goldrichtig.

Das Verteilen und Einsammeln von Notenblättern hat man sich bei diesem "Sing-mit-Konzept" genauso gespart wie minutenlanges Einsingen. Mit diesem unverbindlichen Angebot für alle, die das Singen lieben, geht Eppelheims ältester Gesangverein neue Wege.

Die Idee dazu hatte Chorleiter Jürgen Ferber. Der Gesangslehrer aus Schwetzingen übernahm im Sommer 2017 das Dirigentenamt beim AGV und leitet seither den Dienstagschor, der deutschsprachige Lieder bevorzugt. Auch leitet er den Mittwochschor, der als Popchor vorzugsweise englischsprachige Lieder singt. Seit einiger Zeit beschäftigt Ferber die Frage, wie man Gesangvereine und alle Gesangsbegeisterten solide und mit viel Spaß am Singen in die Zukunft führen und rückläufigen Mitgliederzahlen bei Chören entgegenwirken kann. "Wir möchten alle Menschen ansprechen, die gerne singen", erklärt er.

Mit dem Dienstagschor, der vorwiegend deutschsprachige Lieder singt, startete er das neue Singstundenangebot im Sommer. "Ein paar neue Sänger haben wir schon dazugewinnen können", freute er sich. Ferber möchte für Männer und Frauen ein zwangloses Angebot schaffen und die Hemmschwelle, vorbeizukommen und mitzumachen, niedrig halten. "Bei uns muss niemand perfekt singen können", hebt er hervor. Und: "Notenkenntnis ist keine Pflicht." Gestandene und langjährige Chorsängerinnen und Chorsänger, die altersbedingt ihre Stimmlage nicht mehr halten können, brauchen auf Gesang nicht zu verzichten. Sie sind bei der geselligen Dienstagssingstunde genauso willkommen wie Neulinge und Laien. Die Lieder, die Ferber dafür vorbereitet und mit einer Zweitstimme versehen hat, sind ohnehin vielfach Ohrwürmer, die bestens bekannt sind. Der Gesangslehrer erklärt bei jedem Lied mit Beispielen, wie die Erst- und die Zweitstimme zu singen sind. Und er begleitet alle Lieder am Keyboard.

Wer am Dienstagabends Zeit und Lust hat, kommt einfach vorbei, nennt kurz seinen Namen, gibt entsprechend den Corona-Regeln seine Adresse zur Kontaktverfolgung an und sucht sich einen freien Sitzplatz. Die Singstunde beginnt um 19 Uhr. Pünktliches Erscheinen und Disziplin während des Singens setzt Ferber voraus. Sprich: Wenn gesungen wird, soll nicht geschwätzt werden. Zum Austausch und geselligen Beisammensein ist vor und nach jeder Singstunde genug Zeit. Wer ein paar Mal hineingeschnuppert hat und dabeibleiben möchte, kann dem AGV Eintracht beitreten.

"Rote Lippen soll man küssen", "Sag mir, wo die Blumen sind", "Ein bisschen Frieden" oder "Dschingis Khan"? Welche Lieder gesungen werden, überlässt der Chorleiter den Anwesenden. Rund 30 Liedstücke, darunter bekannte Schlager und Melodien, Pop-Songs und schwungvolle Volkslieder, gehören zu Ferbers erarbeitetem Repertoire. Und jede Woche kommen fünf neue Lieder dazu.