Eppelheim. (sg) Eine gute Gelegenheit, sich gegen das Coronavirus impfen zu lassen, bestand unlängst in den DRK-Räumen des Feuerwehrhauses. Die Rudolf-Wild-Halle war an diesem Tag belegt. Daher hatte das örtliche Deutsche Rote Kreuz (DRK) der Stadt signalisiert, dem mobilen Impfteam des Rhein-Neckar-Kreises die notwendige Fläche für das Impfzelt und die Infrastruktur in der barrierefrei erreichbaren Fahrzeughalle zur Verfügung zu stellen und die Aktion unterstützend zu begleiten. Wer wollte, konnte sich zwischen 11 und 17 Uhr seine Erst-, Zweit- oder Drittimpfung abholen.

Gleich drei Impfstoffe standen zur Auswahl: Biontech, Moderna und Johnson & Johnson. DRK-Ortsvereinsvorsitzender Helmut Dörr und dessen Stellvertreterin Irene Hillger übernahmen zusammen mit Bereitschaftsleiter Jens Hillger die Betreuung der Impfwilligen. Die Empfangnahme mit Datenerhebung, das Arztgespräch und die Impfung wurden vom Team des mobilen Impfteams übernommen. Bürgermeisterin Patricia Rebmann schaute zwischendurch vorbei, um sich ein Bild von der Impfaktion zu machen.

"Bei uns lief es gleich zu Beginn gut an", berichtete der Vorsitzende. "Wir hatten um 11 Uhr schon zehn Personen, die geimpft werden wollten", informierte er. "Zumeist Ältere haben sich ihre dritte Impfung geben lassen", wusste seine Stellvertreterin. "Die Jüngeren kamen überwiegend, um ihre Erstimpfung zu erhalten", fügte sie an.

Wie viele Impfwillige beim Termin in den DRK-Räumen vorstellig wurden, konnte man von Ralph Adameit, stellvertretender Pressesprecher des Landratsamtes, erfahren. Das mobile Impfteam nahm in den sechs Stunden 58 Impfungen vor. Insgesamt neun Personen ließen sich die Erstimpfung verabreichen, sieben kamen zur Zweitimpfung, drei ließen sich sechs Monate nach ihrer Corona-Genesung eine Auffrischungsimpfung geben und 35 erhielten ihre dritte Impfung. Am meisten gefragt war das Vakzin von Biontech: Es wurde 54 Mal an diesem Impftag verabreicht. Keine Nachfrage verzeichnete der Moderna-Impfstoff. Vier Impfwillige erhielten mit dem Vakzin von Johnson & Johnson ihre Erstimpfung.