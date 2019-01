Eppelheim. (aham) Sein eigenes Auto war es nicht. So viel steht fest. Ansonsten gibt das Verhalten eines 41-Jährigen aber Rätsel auf. Und zwar: Am Samstag gegen 22.30 Uhr rief eine aufmerksame Anwohnerin aus der Karl-Benz-Straße über den Notruf die Polizei. Sie hatte nämlich nach Angaben der Beamten einen Mann beobachtet, der die Seitenscheibe eines an der Straße geparkten Wagens eingeschlagen hatte.

Wenig später fassten die alarmierten Beamten einen 41-jährigen Tatverdächtigen aus Vaihingen an der Enz. Er war in der Karl-Benz-Straße unterwegs und auf ihn traf die von der Zeugin durchgegebene Beschreibung zu. Das Kuriose: Er hatte einen sitzen. "Ich komme betrunken nicht auf die Idee, Autoscheiben einzuschlagen", meint Tobias Hild von der Polizei auf RNZ-Nachfrage. Ein alkoholisierter Autodieb - das sei in der Tat ungewöhnlich. "Es ist noch unklar, ob es sich um eine Sachbeschädigung oder einen versuchten Diebstahl handelt", sagt Hild weiter. "Es ist alles denkbar." Ausgeschlossen ist aber, dass der Mann etwa seinen Schlüssel verloren und sein eigenes Fahrzeug aufbrechen wollte. Hild: "Es gibt einen Beschädigten und einen Beschuldigten - und das ist nicht die gleiche Person."

Mit der Festnahme des Mannes ist die Geschichte aber noch nicht vorbei. Denn als die Polizisten den Mann abführen wollten, wehrte sich dieser heftig, griff die Beamten sogar an. "Er ist auf den Kollegen zugegangen und hat versucht, ihm einen Kopfstoß zu geben", berichtet Hild.

Die Folge: Der 41-Jährige verbrachte die Nacht im Polizeirevier Heidelberg-Süd im Heidelberger Stadtteil Kirchheim. In einer Gewahrsamszelle "durfte er seinen Rausch ausschlafen", heißt es in der Polizeimitteilung. Und kostenlos ist so eine Nacht in der Zelle übrigens nicht...