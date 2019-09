Eppelheim. (luw/pol/pri/rl) Ein Mann hat am Mittwoch um kurz vor 11 Uhr versucht die Shell-Tankstelle in der Handelsstraße zu überfallen. Wie Polizeisprecher Dieter Klumpp auf Nachfrage der RNZ erklärte, sei in der Folge ein Verdächtiger von Zeugen festgehalten und der Polizei "übergeben" worden. Der Mann wurde festgenommen.

Am Nachmittag wurden weitere Informationen bekannt: Der 25-jährige Tatverdächtige hatte mit einem Holzknüppel eine Angestellte bedroht und die Herausgabe von Bargeld gefordert. Anschließend flüchtete er mit der Beute zu seinem in der Nähe geparkten Auto. Die Angestellte soll daraufhin eine Mitarbeiterin zu Hilfe gerufen haben. Diese rannte daraufhin zu dem bereits rollenden Wagen und öffnete die Beifahrertür. Daraufhin soll der Knüppel aus dem Wagen gefallen sein. Die Frau nahm den Knüppel in die Hand und soll damit auf die Heckscheibe des Wagens geschlagen haben. Ein weiterer Mitarbeiter war nun ebenfalls am Auto angekommen, dass gerade auf die Straße abbiegen wollte. Er griff in den Wagen hinein und zog den Zündschlüssel.

Der 25-Jährige stiegt aus dem Wagen aus und versuchte davon zu rennen. Ein anderer zwischenzeitlich eingetroffener Mann stellte dem Flüchtenden jedoch ein Bein, woraufhin der 25-Jährige zu Boden ging und sich am Arm verletzte. Er wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten.

Unter Polizeibegleitung kam der 25-jährige Tatverdächtige zur Behandlung in eine Klinik nach Heidelberg. Sein Auto wurde abgeschleppt und wird nun von der Spurensicherung untersucht.

Update: Mittwoch, 4. September 2019, 14.30 Uhr