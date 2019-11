Epfenbach. (pol/rl) Zu einem schweren Autounfall kam es auf der Landesstraße L530 am Mittwochnachmittag. Laut Polizeibericht war eine 25-jährige Seat-Fahrerin kurz nach 16 Uhr in Richtung Epfenbach unterwegs als der Wagen ins Schleudern geriet und nach links über die Fahrbahn rutschte. Der Seat überschlug sich mehrfach und landete in einem Acker.

Die 25-Jährige kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der Seat musste abgeschleppt werden. Bei dem Unfall entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.