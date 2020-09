Region Heidelberg. (cm) Es gibt Entwarnung: Die Situation bei der Trinkwasserversorgung in Neckarsteinach und Heiligkreuzsteinach hat sich entspannt. Derweil wurde für Leimen im August ein Rekordverbrauch gemeldet.

Mitte August hatte Neckarsteinachs Bürgermeister Herold Pfeifer noch Alarm geschlagen und zum Wassersparen aufgerufen. Denn die Quellen sprudelten nach der wochenlangen Trockenheit nicht mehr so stark. Pfeifer hatte die Neckarsteinacher unter anderem darum gebeten, nicht mehr so oft und so lange zu duschen.

Besonders problematisch: In der Vierburgenstadt gibt es keine Brunnen, die das reichlich vorhandene Grundwasser in der Tiefe anzapfen. Hier sprudeln vier Quellen im Lanzenbachtal und drei im Greiner Viehgrund, deren Schüttung stark zurückgegangen war und die teilweise noch nie so wenig Wasser geschüttet hätten wie in diesem Jahr. Wenn der Wasserverbrauch nicht zurückgehe, werde es kritisch. Doch so weit kam es zum Glück nicht. Wie Pfeifer nun sagte, hatte der Aufruf Erfolg.

"Normalerweise führt eine Bitte zum Wassersparen dazu, dass der Verbrauch zunächst einmal steigt", weiß der Bürgermeister aus Erfahrung. "Denn dann machen alle noch mal ihr Schwimmbecken voll." In diesem Jahr sei es anders gewesen: Der Verbrauch sei am Folgetag der Veröffentlichung des Aufrufs um 15 Prozent zurückgegangen.

"Es freut mich, dass die Bürger so verantwortungsvoll mit unserem wichtigen Gut Wasser umgehen, so Pfeifer. Da nun auch die Schüttung der Quellen nach den jüngsten Niederschlägen langsam wieder zunehme, könnten sich die Wasserspeicher wieder füllen. Langfristig will die Stadt neue Quellen ans Wassernetz anschließen oder einen Brunnen bohren.

In Heiligkreuzsteinach musste die Gemeinde das benachbarte Wassernetz des "Zweckverbandes Gruppenwasserversorgung Eichelberg" anzapfen. Auch die Gemeinde ist auf Quellen angewiesen, die weniger schütten. Wie die Verwaltung nun auf RNZ-Anfrage mitteilte, hat sich die Lage etwas entspannt, da der Verbrauch nach den heißen Tagen zurückgegangen sei. Die Quellen brauchen jedoch noch Zeit zur Erholung. Es werde deshalb auch weiterhin Wasser des Zweckverbandes beigemischt.

Beim Zweckverband Hardtgruppe, dem Leimen, Sandhausen und Walldorf angehören, lag der Verbrauch im August mit 343.455 Kubikmetern etwas höher als im vergangenen Jahr, jedoch niedriger als 2018.

In Leimen allerdings erreichte der Verbrauch mit 128.008 Kubikmetern im August eine neue Rekordmarke. Im vergangenen Jahr waren es rund 5000 Kubikmeter weniger. Fast 7000 Kubikmeter mehr wurden in Sandhausen benötigt. Mit 90.227 Kubikmetern wurde der August-Höchstwert aus dem Jahr 2018 von 98.700 Kubikmeter aber unterschritten.