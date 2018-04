Bammental/Neckargemünd. (cm) Mehrere Personen haben am Samstag gegen 18 Uhr den Zugverkehr zwischen Neckargemünd und Bammental lahmgelegt. Wie die Bahn mitteilte, mussten Züge an den Bahnhöfen warten, es kam zu Verspätungen und Teilausfällen. Doch schon wenig später konnte Entwarnung gegeben werden: Die Personen konnten "aufgegriffen" werden, so die Bahn. Der Zugverkehr konnte wieder rollen, es kam aber noch zu Folgeverzögerungen.