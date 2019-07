Region Heidelberg. (aham/cm) Schon wieder: Stromausfall Nummer fünf innerhalb von fünf Wochen. Am Sonntag ging gegen 17.24 Uhr in Bammental, Mauer und Neckargemünd für etwa eine Minute nichts. Dieses Mal war laut Netzbetreiber Syna ein technischer Defekt in einer Mittelspannungsstation schuld. Aber: "Dieser Ausfall steht nicht in Verbindung mit den anderen", betont Syna-Sprecherin Tanja Ackermann auf RNZ-Nachfrage. Denn offenbar hat man die eigentliche Schwachstelle im Stromnetz von Bammental, Meckesheim, Neckargemünd, Mauer und Wiesenbach ausgemacht.

> Kaputte Kabelmuffen sollen für die Häufung verantwortlich sein. "Drei von diesen Stromausfällen sind auf Fehler an den Erdkabeln zurückzuführen", so Ackermann. "Hier hat die Syna GmbH eine nicht vorhersehbare Materialermüdung an den Übergangsmuffen - eine Verbindung zwischen zwei Kabeltypen - festgestellt." Im Speziellen sind es die Kunststoffteile von 2008/2009, die versagen. Laut Ackermann werde nun ausgewertet, wo diese Art in der Region zum Einsatz gekommen sei. Sie sollen bei geplanten Baumaßnahmen oder notwendigen Reparaturen ausgetauscht werden; eine genaue Zahl ließe sich aber nicht nennen. Am zweieinhalbstündigen Stromausfall in der Nacht auf Samstag waren übrigens gleich drei defekte Muffen schuld: zwei in Mauer (Petersbergstraße und Silberberg-/Lilienstraße) und eine in Bammental (Station Schumannstraße).

> In den Supermärkten wird die Häufung der Stromausfälle mit Sorge betrachtet. "Bei uns hängt so vieles von der Kühlung ab", sagt etwa die Leiterin des Meckesheimer Rewe-Markts, Sandra Karabulut. Laut einer Sprecherin der Wieslocher Rewe-Zentrale kam es in den Märkten Bammental, Neckargemünd, Meckesheim und Mauer jeweils zu "einzelnen, kurzen" Ausfällen. Da die Kühlmöbel die Temperatur aber normalerweise für einige Stunden halten könnten, habe es bislang keine Probleme gegeben. "Wir hatten schon zwei Ausfälle in diesem Jahr", bestätigt Karabulut. Beide Male seien es höchstens zehn Minuten gewesen: Da wurde es im Markt am helllichten Tag plötzlich dunkel. Aber glücklicherweise musste nie etwas weggeworfen werden.

> Das Waldschwimmbad in Bammental konnte wegen des Stromausfalls am Samstagmorgen erst zwei Stunden später öffnen. Der Chlorgehalt war zu niedrig, weil das Wasser über Nacht nicht angereichert und umgewälzt wurde. Aus Sicherheitsgründen schaltet sich die Anlage nach einem Stromausfall nicht automatisch wieder ein.