Heiligkreuzsteinach-Eiterbach. (cm) Der Trinkwasser-Alarm für Eiterbach ist noch nicht ganz beendet, aber es gibt eine gute Nachricht: Das Abkochgebot für das Trinkwasser im größten Ortsteil von Heiligkreuzsteinach ist seit Donnerstag aufgehoben. Dies teilte die Gemeindeverwaltung mit.

"Nach Einbau einer Chlorungsanlage und Desinfektion des Leitungsnetzes sowie Nachweis einer einwandfreien bakteriellen Trinkwasseruntersuchung kann das Abkochgebot wieder aufgehoben werden", heißt es.

Allerdings kann noch nicht komplett Entwarnung gegeben werden. Denn das Trinkwasser wird weiter gechlort - und zwar so lange, bis durch mehrere bakterielle Wasseruntersuchungen des sogenannten Rohwassers keine Verunreinigung mehr festgestellt werden kann.

Das erwähnte Rohwasser war auch der Grund dafür, dass vor mittlerweile dreieinhalb Wochen vorsorglich ein Abkochgebot erlassen wurde. Es stammt aus der gemeindeeigenen Steinwaldquelle und war nach starken Niederschlägen trüb geworden.

Dass das Abkochgebot notwendig war, bestätigten Wasserproben. Und da sich die "mikrobielle Verunreinigung" hartnäckig hielt, wurde das Trinkwasser mit der nach der Trinkwasserverordnung zulässigen Menge an Chlor versetzt. So sollten das Wasser und das Leitungsnetz desinfiziert werden. Was auch klappte. Wie lange noch gechlort wird, hängt nun von der Quelle ab.