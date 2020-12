Von Christoph Moll, Nicolas Lewe, Sabrina Lehr und Lukas Werthenbach

Region Heidelberg. Ab dem morgigen Mittwoch ist es so weit: Aus dem "Lockdown light" wird ein harter Lockdown. Sprich: Die Maßnahmen werden gegenüber den bisherigen Regelungen noch einmal deutlich verschärft. Dazu gehört unter anderem, dass zahlreiche Geschäfte und Einrichtungen des Einzelhandels auch in der Region rund um Heidelberg vorerst schließen. Was das für die Betreiber der Läden mitten in der Vorweihnachtszeit bedeutet, was sie jetzt tun und welche Erfahrungen sie am vorletzten Tag vor der vorläufigen Schließung gemacht haben, hat die RNZ bei Einzelhändlern in der Region nachgefragt.

> Bei Blumen Bethge in Mauer wird normalerweise in den "letzten acht Tagen vor Weihnachten der Gewinn für den umsatzschwachen Januar erzielt", wie Inhaberin Susanne Bethge berichtet. Montags ist das Geschäft eigentlich immer geschlossen, doch das Telefon klingelte doch. So gab es mehrere Anfragen für den letzten Öffnungstag am heutigen Dienstag. "Es wird noch einmal etwas los sein", sagt sie. Vor allem "haltbare" Blumen und Pflanzen wie Amaryllis werden wohl gefragt seien – weniger Sträuße, da diese nicht bis Weihnachten halten. Einen Abhol- oder Lieferservice soll es wegen des großen Aufwandes nicht geben. "Wir leben vom Erlebniseinkauf", sagt Bethge. Bethge geht davon aus, dass viel Weihnachtsdeko nicht verkauft, sondern "eingemottet" werden muss. Doch ist sie dann noch gefragt? Nicht möglich ist das bei etwa 200 Orchideen, die zu Weihnachten aufblühen. Eine Weihnachtsstern-Lieferung habe man beim Lieferanten gerade noch abbestellen können. "Jetzt bleibt der drauf sitzen", bedauert Bethge, die für ihre 15 Mitarbeiter wohl zum ersten Mal Kurzarbeit in Anspruch nehmen muss. Im Frühjahr musste der Betrieb nicht schließen, da er auch als Gartencenter ausgewiesen ist. "Wir haben viele Pflanzen für draußen verkauft und sind mit dem Jahr eigentlich zufrieden", sagt Bethge. "Wir kommen mit einem blauen Auge davon."

> Beim Profi-Baumarkt in Neckargemünd herrschte am Montag ein "leicht verstärkter Andrang", wie Geschäftsführer Günter Durst auf RNZ-Anfrage berichtet. Vor allem, aber nicht nur Weihnachtsdekoration sei gefragt gewesen. "Die Woche vor Weihnachten ist wichtig für uns", sagt Durst. "Wegen der Schließung werden wir unser Ziel für Dezember nun nicht erreichen." Durst rechnet damit, dass viele Weihnachtsartikel nicht verkauft werden. Christbäume selbst werden am Markt von einem Händler verkauft, der dies auch weiter dürfe. Durst geht davon aus, dass Kurzarbeit für seine Mitarbeiter notwendig wird. "Es geht um die Existenz", betont der Inhaber. "Wir stehen aber hinter den Entscheidungen der Politik – andere Branchen trifft es stärker." Günter Durst möchte ab Mittwoch gerne einen Abholservice "wie bei den Gaststätten" anbieten. Gerade Produkte aus dem Elektro- und Sanitärbereich seien wichtig. Schließlich könnten auch über die Feiertage Wasserleitungen platzen oder Sicherungen ausfallen. Auch auf Brennholz und Kohle seien Kunden angewiesen.

> Bei "Elektro Schneider" in Sandhausen hat man zwar schon mit der Lockdown-bedingten Schließung gerechnet. "Aber wir dachten nicht, dass es so schnell geht", sagt Inhaberin Ruth Schneider gegenüber der RNZ. Man habe gehofft, wenigstens noch bis zum Wochenende öffnen zu dürfen. Schließlich sei das Weihnachtsgeschäft auch für den Laden mit "kleinen und großen Elektrogeräten" besonders wichtig. "Weihnachtsbeleuchtung und sämtliche Ersatzbirnen sind gerade sehr gefragt", so Schneider. Genauso wie im Frühjahr wolle man aber wieder Lieferungen anbieten. "Wir bleiben telefonisch erreichbar", sagt die Inhaberin. Man rechne mit Umsatzrückgängen, habe aber keine Existenzängste: "Wir haben sehr gut gewirtschaftet, und wir haben ja noch einen Handwerksbetrieb hinten dran." Zudem werde keine Miete fällig, weil die Immobilie Eigentum der Geschäftsinhaber sei.

> Im "Fashion Point" in Sandhausen sind die Sorgen etwas größer. "Im Dezember läuft in der Regel unser bestes Geschäft", sagt Inhaberin Kerstin Heilig mit Blick auf ohnehin eher schwache Umsatzzahlen in diesem Jahr. Zwar lebe das seit 1987 bestehende Bekleidungsgeschäft insbesondere von Stammkunden. "Aber durch die Feste, die über das ganze Jahr ausgefallen sind, sind auch viele Kunden von auswärts weggeblieben." So bleibe ihr und ihren Mitarbeiterinnen, von denen eine in Vollzeit beschäftigt sei, nur die Hoffnung auf staatliche Hilfe, erklärt Heilig: "Im schlimmsten Fall würde das so vielleicht noch zwei bis drei Monate funktionieren." Eine noch längere Schließung würde wohl zur Insolvenz führen, meint sie. Der "Fashion Point" will auch in den nächsten Wochen telefonisch erreichbar bleiben, um etwa Gutscheine verkaufen zu können.

> Bei der Buchhandlung Worring in Dossenheim herrschte am Montag "Chaos hoch Zehn", wie Mitarbeiterin Jule Gramlich beim Anruf der RNZ berichtete: "Alle denken, ab Mittwoch gibt es nichts mehr." Und das sei ja – Stand Montagnachmittag – auch der Fall. Was das Thema des Lieferservices betreffe, müsse man den Kunden sagen: "Wir wissen noch nichts Genaues." Für das Weihnachtsgeschäft sei der "harte Lockdown" und die damit verbundene vorübergehende Schließung des Geschäfts "eine Katastrophe". Aber, so betont Gramlich, wenn es um das Wohl der Bürger gehe, müsse man eine solche politische Entscheidung als Buchhandlung mittragen.

> Beim "Wolle und Tee Laden" in Dossenheim gab es am Montagnachmittag noch einmal eine Menge zu tun. Ein Endspurt vor dem Pandemie-bedingten verschärften Lockdown? Möglich, denn ab Mittwoch bleibt auch der Laden in der Kirchstraße geschlossen – trotz Tee- und damit erlaubten Lebensmittelangebots. "Wegen dem Teesortiment lohnt es sich nicht, aufzumachen", erklärt Geschäftsführerin Karin Scheuber-Wink am Telefon schnell, ehe sie sich wieder dem Andrang widmet.