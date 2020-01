Von Christoph Moll

Heiligkreuzsteinach/Wilhelmsfeld. Bald ist es einen Monat her, dass die letzten Einkaufsmärkte in Heiligkreuzsteinach und Wilhelmsfeld geschlossen wurden. Für immer? Noch besteht in beiden Orten Hoffnung, dass es weitergeht. "Es gibt jeweils einen Interessenten für beide Märkte", sagt Klaus Schmitt, der zuletzt den "nah und gut"-Markt in Heiligkreuzsteinach betrieb. Der ebenfalls zum neuen Jahr geschlossene Einkaufsmarkt in Wilhelmsfeld wurde von Schmitts Bruder geführt. Noch laufen aber die Verhandlungen für beide Märkte.

Klaus Schmitt, der den 400 Quadratmeter großen Einkaufsmarkt in Heiligkreuzsteinach mit zuletzt sechs Angestellten nach 17 Jahren aus gesundheitlichen Gründen aufgab, bedauert: "Die Ortsmitte ist wie ausgestorben." Dass der Markt lange leersteht, sei nicht in seinem Sinne: "Unser Interesse ist, dass es schnell wieder einen Mieter gibt."

Sieglinde Pfahl.

Das hofft auch Sieglinde Pfahl. "Es wäre schön, wenn es bald richtig losgeht", sagt die Bürgermeisterin. "Alle sind in Wartestellung." Pfahl hofft, dass in den kommenden Tagen die gute Nachricht eintrifft. Dies sei für den Ort auch dringend notwendig: "Es ist nichts mehr los, die Ortsmitte ist wie leergefegt", klagt die Bürgermeisterin. "Es ist noch deutlich schlimmer gekommen, als wir es erwartet hatten." Bis zur Schließung des Marktes habe man in der Ortsmitte kaum einen Parkplatz bekommen. Jetzt komme man ohne Probleme über den Zebrastreifen. "Früher gab es Beschwerden wegen zu viel Verkehr, jetzt weil zu wenig los ist", berichtet Pfahl.

Der Markt sei ein "Riesenverlust" und nicht nur für ein attraktives und lebendiges Dorf wichtig gewesen, sondern auch als Treffpunkt für die Kommunikation im Dorf: "Es fehlt nun ein echter Mittelpunkt." Es gehe mehr als nur um Einkaufen. Der Einkaufsmarkt sei das Thema Nummer eins im Ort: "Viele Bürger sind traurig, weil etwas von ihrem Leben weggebrochen ist", sagt die Bürgermeisterin. Deshalb seien alle Kosten und Mühen für eine Rettung gerechtfertigt. "Auch in der digitalen Zeit kommt die Wurst nicht aus dem Handy", sagt Pfahl. Wenn es Milch, Kaffee, Zucker und Brot am Ort nicht mehr zu kaufen gebe, werde einem erst bewusst, wie wichtig der Markt gewesen sei. "Diese Erfahrung ist wichtig, hätten wir aber nicht unbedingt machen müssen", meint Pfahl. "Es sind aufregende Zeiten und der große Wunsch ist, dass der Neuanfang gelingt." Hoffnung schöpft Pfahl auch daraus, dass es noch weitere Geschäfte gibt, die bislang keine oder nur wenige Umsatzeinbußen verzeichnen würden. Außerdem würde Mitte Februar eine neue Eisdiele eröffnen, die lange leerstand.

In Wilhelmsfeld hält zumindest die Metzgerei im Einkaufsmarkt noch die Stellung. Fotos: Alex (2)/Fink/ths

In Wilhelmsfeld möchte der bisherige Inhaber gegenüber der RNZ keine Auskunft zum Stand der Verhandlungen geben. Bürgermeister Christoph Oeldorf ist aber nach wie vor guter Dinge, dass es mit der Wiedereröffnung klappt. "Wir geben die Hoffnung nicht auf." Wann es so weit sein könnte, wisse er aber nicht. Von einer Woche bis vier Wochen sei alles genannt worden. Anfang Februar wäre aber wohl "arg sportlich". Auch in Wilhelmsfeld sei die Schließung das große Thema am Ort. "Wer mobil ist, den trifft es weniger", sagt der Bürgermeister. "Für viele ist die Schließung aber eine Katastrophe." Die Mittel der Gemeinde seien begrenzt, sie könne nur beraten und Rahmenbedingungen verbessern, betont der Rathauschef: "Wir stehen hilflos daneben." Die aktuelle Situation sei nicht schön – auch nicht für die Landmetzgerei Beisel, die im geschlossenen Edeka-Markt, abgetrennt durch einen Bauzaun, die Stellung hält und weiter geöffnet hat.

Bürgermeister Christoph Oeldorf.

Deren Chef Udo Beisel berichtet aber, dass sowohl in Wilhelmsfeld als auch am Hauptsitz in Heiligkreuzsteinach die Umsätze bisher stabil seien. "Es gibt immer Schwankungen, aber ich bin zufrieden", sagt der 55-Jährige. Der Metzgermeister befürchtet aber, dass sich mit der Zeit immer mehr Kunden umorientieren. Wenn diese zum Einkaufen in die Nachbarorte ausweichen, könnten sie auch gleich dort Wurst und Fleisch kaufen. Sein Mietvertrag in Wilhelmsfeld läuft Ende Februar aus. Beisel hofft nun, dass beide Märkte schnell wieder eröffnen. Damit ist er nicht alleine.