Von Agnieszka Dorn

Leimen/Nußloch/Sandhausen. Es gab deftiges Rumpsteak, zartes Hähnchenbrustfilet und kühles Weizenbier. Und es schmeckte lecker. Es war das letzte Ma(h)l vor dem gastronomischen Lockdown. Die RNZ hat sich im Leimener Brauhaus, in St. Ilgen im Restaurant am Waldstadion, in der Galerie am Nußlocher Lindenplatz und im Restaurant La Zitella in Sandhausen umgesehen, wie das letzte Wochenende vor der vierwöchigen Zwangsschließung aufgrund der Corona-Pandemie abläuft. Dabei stand eines fest: Die Lokale waren voll, die Gäste nutzten die Gelegenheit vor dem Lockdown-Montag noch einmal aus. Und die Stimmung war überall gut.

Im Leimener Brauhaus gab es einen "Männerabend". Die vier Jungs aus Leimen ließen es sich noch einmal gut gehen. "Wir waren heute Abend abgesehen vom Lockdown sowieso verabredet gewesen", sagte Marco Bender. Und wenn sie nicht eh schon verabredet gewesen wären, wären sie wegen der Schließung nochmals gekommen. Man bestellte besagtes Rumpsteak und Hähnchenbrustfilet, dazu gab es Weizenbier.

Vor der Schließung ab Montag wollten das Männerquartett noch einmal im Leimener Brauhaus anstoßen. Foto: A. Dorn

Die Gruppe bedauerte die Zwangsschließung – die Gastronomen hätten sich mit ihren Hygienekonzepten so viel Mühe gegeben. Sie werden auf jeden Fall zu den ersten Gästen gehören, die bei Öffnung wieder "auf der Matte" stehen, um die Gastronomen zu unterstützen, meinte die Gruppe. Die letzten Tage sei es ziemlich ruhig gewesen, sagte Brauhaus-Inhaber Ferik Alihajdaraj, vermutlich aufgrund der hohen Infektionszahlen. Mit der Bekanntgabe des gastronomischen Lockdowns wendete sich aber das Blatt; das Brauhaus wurde fast "gestürmt".

Iban Eres, Restaurantfachmann im Restaurant am Waldstadion in St. Ilgen, hatte ebenfalls alle Hände voll zu tun. Auch hier war bis zur Bekanntgabe des Lockdowns relativ wenig los gewesen, seither platzte schier das Reservierungsbuch. Er habe mit einem zweiten Lockdwon nicht gerechnet, meinte Iban Eres. Ihm fallen durch die Kurzarbeit wieder wichtige Einnahmen weg, denn Miete und weitere finanzielle Verpflichtungen laufen weiter. Er habe die Befürchtung, dass die Gastronomie bis zum Ende des Jahres schließen muss.

"Das Kühlhaus ist voll", meinte Aydin Agbaba, der Inhaber der Galerie in Nußloch. Er habe einige Tage vor der Bekanntgabe des Lockdowns noch kräftig nachbestellt und sei froh, dass am Wochenende nun sehr viele Gäste da seien, damit er die Lebensmittel verkaufen können und sie nicht verderben. In den kommenden Wochen werde er wie im Frühjahr wieder Essen zum Mitnehmen anbieten. Sämtliche herbstliche Gerichte wurden "verputzt", besonders begehrt waren Muscheln und Braten, aber auch Pasta und Pizza liefen ganz gut. Die Stimmung unter den Gästen war entspannt.

Einen gemütlichen Frauenabend verbrachten auch Ellen Edmonds und Jutta Pfeiffer in ihrem Lieblingsrestaurant "La Zitella" in Sandhausen. Sie seien extra vor dem Lockdown noch einmal hergekommen, erzählte Ellen Edmonds, aber eigentlich seien sie jede Woche hier. Mit einem Glas Wein, Antipasti und zwei Salaten genoss man noch den Abend in der Hoffnung in vier Wochen hier wieder gemütlich sitzen zu können. Auch im "La Zitella" war die letzten Tage wenig los – bis zur Bekanntgabe des Lockdowns, wie Inhaberin Ingrid Crupi berichtete.