Von Willi Berg

Heidelberg/Barcelona. Dumm gelaufen. Ein 28-Jähriger aus Leimen sollte ein Postpaket mit Drogen annehmen. 700 Euro wurde ihm dafür von einem Dealer versprochen. Doch daraus wurde nichts. Denn die Oktober 2017 in Barcelona aufgegebene Sendung konnte im Postzentrum Frankfurt abgefangen werden. Mitarbeitern war dort ein intensiver Geruch in die Nase gestiegen. Der Zoll öffnete daraufhin das bereits beschädigte Paket und entdeckte unter Kleidungsstücken 5600 Gramm Marihuana von hoher Qualität. Adressiert war es an eine nichtexistente "Roxana Asen" in Leimen.

Das Klingelschild mit dem Fantasienamen hatte der 28-Jährige an seiner Wohnung angebracht, in der er mit seinem älteren Bruder lebt. Auf das Paket wartete er aber vergeblich. Stattdessen stand die Polizei vor der Tür, die ihn und seinen Bruder verhaftete. In der Wohnung wurden Spuren von Drogen und zwei Feinwaagen sichergestellt. Das Heidelberger Landgericht verurteilte den Hauptangeklagten nun zu zweieinhalb Jahren Gefängnis. Wegen Beihilfe zur unerlaubten Einfuhr sowie Beihilfe zum unerlaubten Handel mit Betäubungsmitteln. Der mitangeklagte 32-jährige Bruder erhielt eine Bewährungsstrafe von einem Jahr. Der gelernte Schlosser sei "mindestens im Groben im Bilde gewesen", sagte der Vorsitzende Richter Christian Mühlhoff. Nach sechs Monaten Untersuchungshaft ist der Angeklagte jetzt ein freier Mann. Er und sein Bruder nahmen das Urteil noch im Gerichtssaal an. Es ist damit rechtskräftig.

Wer das Marihuana in Spanien bestellt hat, ist unbekannt. Auf dem in Frankfurt abgefangenen Paket wurde die DNA eines Mannes gesichert, der bereits in Deutschland wegen Drogendelikten aufgefallen ist. Er sitzt seit Januar 2018 in der Türkei im Knast. Die jetzt vom Landgericht verurteilten Männer stammen aus Russland und waren 1999 mit Mutter und Großeltern nach Deutschland übergesiedelt. Nach dem Tod der Angehörigen wohnten die zwei Brüder gemeinsam in einer Wohnung. Der Tod von Mutter und Großeltern muss vor allem dem jüngeren der beiden schwer zugesetzt haben. Ihr Mandant sei danach in die Drogenszene abgerutscht, sagte Verteidigerin Andrea Combé. Eigenen Angaben zufolge konsumierte dieser bis zu zehn Gramm Kokain oder Amphetamin pro Woche. Dadurch seien Schulden von über 5000 Euro entstanden.

Anwältin Combé stellte keinen bezifferten Strafantrag. Sie plädierte auf ein Strafmaß, das ihrem Mandanten eine sofortige Drogentherapie ermöglicht. "Er kann jederzeit mit einer Therapie beginnen", sagte der Richter bei der Urteilsverkündung. Der Verteidiger des älteren Bruders, Karlheinz Schnell, hielt eine Geldstrafe für ausreichend. Für ihn habe sein Mandant zu lange in Untersuchungshaft gesessen. Ihm müsse eine Haftentschädigung zugesprochen werden. Das Gericht entschied sich jedoch dagegen und folgte den Anträgen der Staatsanwaltschaft.