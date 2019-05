Dossenheim/Heidelberg. (lew) Für den "Circus Baruk", der derzeit in der Boschstraße in Heidelberg an der Gemarkungsgrenze zu Dossenheim gastiert, wird das Warten auf die Premiere seiner Show zur Hängepartie. Am gestrigen Dienstag konnte Zirkussprecherin Manuela Baruk lediglich mitteilen, dass das Verwaltungsgericht in Karlsruhe um einen weiteren Tag Geduld gebeten habe.

Die Frau von Zirkusdirektor Jonny Weisheit Baruk machte jedoch gegenüber der RNZ deutlich: "Uns läuft die Zeit davon." Denn so lange es keine Vorstellungen gebe, könne der Zirkus logischerweise auch keine Einnahmen generieren.

"Die wollen uns hinhalten", vermutet Manuela Baruk. Sie könne die Bedenken der Stadt Heidelberg nicht nachvollziehen. Diese hatte wie berichtet keine Genehmigung für den Standort des Zirkuszelts erteilt, weil dieses nicht den Mindestabstand zum nahen Dossenheimer Chemieunternehmen Evonik einhalte. Das Gericht hatte der Stadt Recht gegeben. Der Zirkus legte Widerspruch ein.