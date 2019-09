Dossenheim. (aham) Hilflos zusehen, wie das Unglück seinen Lauf nimmt: Das mussten am Dienstag die Paraglider-Freunde aus Schriesheim. Auf der dortigen Drachenfliegeranlage war eines ihrer Mitglieder gestartet. Was ein unbeschwerter Ausflug hoch in die Luft werden sollte, endete tragisch: Der 77-jährige Mann stürzte über dem Dossenheimer Wald, etwa 500 Meter oberhalb der Schauenburg, ab und zog sich ersten Informationen zufolge lebensgefährliche Verletzungen.

„Die anderen Mitglieder haben ihn beobachtet und gesehen, wie er über dem Dossenheimer Wald abstürzte“, so Wieder. Die Paraglider-Freunde hätten sich dann sofort auf den Weg gemacht und den Mann gesucht. Sie vermuteten wohl, dass sie den 77-Jährigen aus einer Baumkrone befreien müssten. „Das war aber leider nicht der Fall“, sagt der Dossenheimer Feuerwehrchef. „Der Baum hätte ihn abgefedert.“

Stattdessen sei der Paraglider ungebremst aus einer Höhe von etwa sechs Metern auf dem Boden aufgeschlagen. Wegen der großen Fallhöhe, habe der Notarzt später die schweren Verletzungen des Paragliders auch als „potenziell lebensgefährlich“ eingestuft. Zudem sei der Mann auf seinem Sturzflug an Ästen hängengeblieben und habe sich große Schnittverletzungen an Armen und Beinen zugezogen, so Wieder weiter..

Auf dem Boden hat sich der Mann noch selbst von seinem Gleitschirm befreit und ist zu einer Schutzhütte nahe der Schauenburg gelaufen. „Er stand unter Schock, da hat er wahrscheinlich die Schmerzen nicht gespürt“, erklärt Kommandant Wieder. An der Hütte wurde er schließlich auch von den Rettungskräften gefunden. Die Erstversorgung übernahmen die „Helfer vor Ort“ des Dossenheimer Roten Kreuzes.

Die Feuerwehr stand auf Abruf auf dem Schauenburg-Parkplatz. „Es war erst unklar, wo der Mann ist“, erläutert Wieder. Zunächst habe es nämlich geheißen, der 77-Jährige sei an einem Abhang abgestürzt. „Dann hätten wir ihn womöglich aus unwegsamem Gelände retten müssen“, so der Feuerwehrchef. Dies war zwar letztendlich nicht erforderlich, aber so konnten die Kameraden wenigstens den Notarzt schnell zum Verletzten leiten und der Verunfallte kam in eine Spezialklinik nach Mannheim.

Für die Dossenheimer Feuerwehr war dies nun schon der dritte Hilfseinsatz im Wald innerhalb nur einer Woche. Erst am Tag zuvor war ein Wanderer hingefallen und hatte sich verletzt; letzte Woche war ein Mountainbiker gestürzt.

Update: Mittwoch, 4. September 2019, 18.39 Uhr