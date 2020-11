Dossenheim. (pol/mare) Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 11.30 Uhr in einem Supermarkt in der Gewerbestraße. Das teilt die Polizei mit.

Zwei bislang Unbekannte sollen einen Mann mit Schlägen und Tritten attackiert haben. Der Mann soll ohne ersichtlichen Grund verbal von einem ihm unbekannten Mann angegangen worden sein, wonach der Täter dem 61-Jährigen einen Faustschlag gegen die Schulter versetzte. Im Anschluss habe der Täter den Mann mit beiden Händen an der Jacke ergriffen und weggeschubst.

Währenddessen trat ein zweiter Täter dem 61-Jährigen von hinten in das Gesäß. Nach dem Vorfall habe der 61-Jährige den Supermarkt verlassen, als einer der Täter mit einem blauen Auto auf ihn zufuhr, kurz vor diesem abbremste, ihm den Mittelfinger entgegenstreckte und anschließend flüchtete.

Durch den Vorfall habe sich der 61-Jährige leicht verletzt. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Einer war 60 bis 65 Jahre alt, 1,75 Meter groß, er hatte einen grau-blonden Pferdeschwanz. Sein Komplize war etwa 70 Jahre alt, schlank und 1,75 Meter groß.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu Tat und Tätern geben können, bittet die Polizei, sich unter der Telefonnummer 06221/4569-0 beim Polizeirevier Heidelberg-Nord zu melden.