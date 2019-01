Dossenheim. (pol/mün) Wenn man schon ohne Führerschein ein Auto fährt, dann sollte man sich wenigstens an die Verkehrsregeln halten. Sofern man sie versteht. Ein 32 Jahre alter Mann versteht offenbar gar nichts von Regeln und Verkehr. Und das hat jetzt Konsequenzen.

Polizisten bemerkten am Dienstagnachmittag in Dossenheim, dass ein Mercedes in der Ringstraße entgegen der Fahrtrichtung unterwegs war. Bei der Kontrolle des Fahrers kam dann heraus, dass es sich um einen "unbelehrbaren Verkehrssünder" handelt, so die Polizei.

Erst einmal stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein dabei hatte. Bei der Überprüfung kam dann aber heraus, dass er überhaupt keine Fahrerlaubnis besitzt. Und: In den vergangenen Monaten war gegen den 32-Jährigen schon fünf Mal wegen Fahrens ohne Führerschein ermittelt worden.

Weil der Mann sich offenbar nicht davon abhalten lässt, trotzdem ein Auto zu lenken, handelten die Polizisten: In Absprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten sie sein Auto und der Fahrer ohne Führerschein wurde zum Fußgänger.

Jetzt wird noch ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Die Verfahren liegen bei den Staatsanwaltschaften Mannheim und Heidelberg, heißt es auf Nachfrage bei der Polizei.