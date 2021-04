Dossenheim. (bmi) Verhüllte Ampeln und gelbe Markierungen kündigten es schon über Ostern an: Nun startet im Dossenheimer Nordwesten der Ausbau von zwei Querungshilfen für den Fuß- und Radverkehr. Los geht es an der Kreisstraße K 4242 am Abzweig nach Ladenburg. Hier wird der Fahrbahnteiler ebenso zu einer Verkehrsinsel mit Aufstellfläche wie direkt danach am Kreisel der K 4142 in Richtung Autobahn A 5 und Schwabenheimerhof. Für die erste Baustelle sind zwei bis drei, für die zweite vier bis fünf Wochen veranschlagt. Die Gemeinde. darauf aufmerksam, dass die jeweils eingesetzten Bedarfsampeln den Verkehrsfluss bremsen.

Wer aus der oder durch die Bergstraßengemeinde nach Heidelberg oder Weinheim radeln will, hat es also bald einfacher. Die Nord-Südverbindung führt über Feldwege aus Schriesheim über die beiden genannten Kreisstraßen und westlich entlang der Wohnbebauung über die Boschstraße nach Heidelberg – dort baut die Universitätsstadt die Querung über die Landesstraße L 531 bald aus. Mit dem lang gehegten Vorhaben werde man die Verkehrssicherheit deutlich erhöhen, freut sich Bürgermeister David Faulhaber.