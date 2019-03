Dossenheim. (dw) "Gemeindehäuser vor dem Aus" hat die RNZ in ihrer Ausgabe am Montag getitelt. "Ich habe starke Bedenken, ob es möglich ist, das Martin-Luther-Haus zu halten", hatte die Dekanin des Kirchenbezirks Ladenburg-Weinheim, Monika Lehmann-Etzelmüller, bei der Frühjahrssynode in Hemsbach zur Zukunft des Gebäudes in Dossenheim erklärt. Die örtliche evangelische Kirchengemeinde und die politische Gemeinde machen sich trotz dieser Aussage keine größeren Sorgen um die Zukunft ihres Martin-Luther-Hauses. Die evangelische Kirchengemeinde ist zwar Allein-Eigentümerin des 2003 eingeweihten Gemeindezentrums. Die Kommune genießt aber ein vertraglich vereinbartes Nutzungsrecht. Dank kommunaler Zuschüsse hatte das Haus überhaupt erst gebaut werden können. Natürlich sehen Bürgermeister Hans Lorenz und Pfarrer Matthias Weber gleichwohl Handlungsbedarf.

Bereits seit Oktober führe man Gespräche, wie das Haus in seiner Doppelfunktion als Gemeinde- und Bürgerhaus erhalten werden könne, so Pfarrer Weber. Eines sei nämlich schon jetzt klar: "Die Kirchengemeinde kann auf lange Sicht nicht alleine die Substanzerhaltung des Gebäudes schultern." Das hat sie auch in der Vergangenheit nicht unbedingt. Als 2014 ein Fassaden schädigender Spinnenbefall diagnostiziert worden war und Brandschutzmaßnahmen notwendig waren, sprang die Kommune damals schon mit ins Finanzierungsboot. Sie beteiligte sich nach einem mehrheitlich gefassten Beschluss des Gemeinderats an den Kosten, die sich an den Vereinsförderrichtlinien orientieren. Der Beweis der Unterstützungsbereitschaft wurde schon vor fünf Jahren erbracht.

Die kommunale Beteiligung an den Baukosten, die unter anderem auch über Sanierungsmittel finanziert wurden, hatte im Übrigen einen einfachen Grund. Die politische Gemeinde plante selbst lange Zeit am Kronenburger Hof ein Bürgerzentrum zu errichten. Auf der Fläche des ehemaligen Gemeinschaftshauses Adler zusammen mit der in der Rathausstraße angrenzenden Fläche mit Gebäudebestand sollte es entstehen.

Dann wurde der lang gehegte Wunsch der evangelischen Kirchengemeinde nach einem eigenen Treffpunkt auf eigener Fläche immer drängender. Es entstand ein "repräsentativer Veranstaltungsort auch für nichtkirchliche Veranstaltungen", so Pfarrer Weber. Es wurde eine große Küche mit Theke im Foyer eingebaut. In den 1996 begonnenen Planungen dachte man auch an einen Fahrstuhl. Wenn auch der Aufstieg zum Eingang selbst etwas mühselig sein mag, ist das Haus im Innern samt sanitären Anlagen barrierefrei.

Das kommunale Nutzungsrecht beinhaltet bis auf die Nebenkosten die kostenfreie Nutzung des großen Saals mit Bühne und Foyer auf einer Fläche von insgesamt 533 Quadratmetern. Im teilbaren Saal finden bis zu 200 Besucher Platz. Seither finden dort kommunale Veranstaltungen statt. Im ersten Stock sind vier kleinere Gruppenräume mit entsprechenden Zubehörräumen entstanden. Zwei sind der Kirchengemeinde, zwei der politischen Gemeinde zugeordnet. Die Kirche nutzt ihre Räume während des Umbaus des Pfarrhauses derzeit als Pfarrbüro.

Vereine, so ergänzt Bürgermeister Lorenz, die im Martin-Luther-Haus Räume anmieten, würden dies zu den Konditionen der Kommune tun. Seit die katholische Pfarrei St. Pankratius mit ihrem Augustinusheim in vielerlei Hinsicht an unüberwindbare Grenzen stößt, finden dort regelmäßig auch Veranstaltungen ihrer Gruppen statt.

"Die Suche nach zukunftsfähigen Lösungen werden wir in aller Ruhe und Gründlichkeit angehen. Wir haben keinen akuten Handlungsdruck", ist Pfarrer Weber zuversichtlich. Und weiter: "Da hilft kein Schnellschuss, sondern nur ein durchdachtes Konzept."