Dossenheim. (bmi) Es ist – auch im örtlichen Sinne – ein Aufregerthema rund um das Rathaus: In der Schwabenheimer Straße wird der Gehweg reichlich genutzt – und zwar nicht nur wie vorgesehen von Fußgängern, sondern auch von Autofahrern. Sie nutzen den südlichen Bürgersteig, um entgegenkommenden Fahrzeugen auszuweichen. "Dies ist nicht nur unnötig, da die Fahrbahn breit genug ist, sondern auch verboten", schreibt die Gemeinde in einer Mitteilung und berichtet von immer wiederkehrenden "gefährlichen Verkehrssituationen." Diese sollen mittelfristig durch Poller und kurzfristig durch Warnbaken auf dem Gehweg verhindert werden.

Die Schwabenheimer Straße verbindet den Rathausplatz mit der Bundesstraße B3 und ist so Zubringer vieler Bewohner aus dem alten, oberen Ortskern. "Unfälle hat es zum Glück noch keine gegeben, aber die Verwaltung ist in den vergangenen Wochen von einigen Anwohnern angesprochen worden", berichtet Gemeindesprecherin Mareike de Raaf. Auch Rathausmitarbeiter hätten im morgendlichen Berufsverkehr schon selbst entsprechende Ausweichmanöver auf den freien, weil an diesem Abschnitt mit Halteverbot belegten Gehweg beobachtet.

Und damit soll jetzt Schluss sein. Die Gemeinde hat – in Abstimmung mit dem Rhein-Neckar-Kreis – beschlossen, an der beschriebenen rund 100 Meter langen Stelle künftig Poller entlang des Gehwegs aufzustellen. Anders als bei direkten Maßnahmen zur Regulierung des Verkehrs liegt diese Maßnahme in Verantwortung der Gemeinde, die die Maße mit der Verkehrsbehörde absprach. Mit den Pollern werde künftig das Befahren des Bürgersteigs unmöglich und die Gefahr für die Fußgänger gebannt.

"Verkehrssicherheit ist in Dossenheim generell ein wichtiges Thema", betont de Raaf. Weil die Straße auch Schulweg sei, habe die Gemeinde eine zügig umsetzbare Lösung gesucht – und mit den Pollern gefunden.

Oder auch nicht ganz so zügig. Denn die beauftragte Firma hat Lieferschwierigkeiten, womit sich die Installation der Poller de Raaf zufolge auf unbestimmte Zeit verschiebt. Als Übergangslösung hat die Gemeinde nun aber mobile Warnbaken aufgestellt, die vorerst für die Verkehrssicherheit der Fußgänger sorgen sollen.

Die geplanten Poller sind übrigens in dem Bereich nicht die Ersten. Sie dienen auf der anderen Straßenseite zum Abgrenzen des Außenbereichs vom Eiscafé Italia, der im Zuge der Corona-Pandemie eine Ausweitung erfahren hat. An die dort entstandene Engstelle scheinen sich die Autofahrer jedenfalls schon gewöhnt zu haben.