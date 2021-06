So bleibt Hans Herkert vielen in Erinnerung. Foto: Alex

Dossenheim. (dw) Der Abschied von Hans Herkert war so, wie er sein Leben geführt hat: unaufdringlich, von der Zuversicht des Glaubens geprägt, ganz ohne jedes Tamtam. Die gesamte Gestaltung des Trauergottesdiensts in der Kapelle des örtlichen Friedhofs war stille Referenz an den Verstorbenen und seine Ideale. Sie unterstrich die Persönlichkeit des ehemaligen Rektors der Neubergschule, Kommunalpolitikers und gläubigen Katholiken, der am 4. Juni kurz vor Vollendung seines 92. Lebensjahrs verstorben war.

Zahlreiche Weggefährten, Freunde und Bekannte wohnten der Trauerfeier bei. Anschließend begleiteten sie ihn zusammen mit seiner Familie zu seinem Grab auf dem neuen Friedhof.

Letzte Ehre: Zahlreiche Weggefährten, Freunde und Bekannte nahmen an der Trauerfeier teil. Foto: Alex

Es sei sein Wunsch gewesen, dass keine Nachrufe gesprochen würden, war auf dem Liedblatt notiert. Das Engagement eines Menschen, der sich im Leben viel für andere eingesetzt hat, wurde freilich bereits zu Lebzeiten mit verschiedenen Auszeichnungen gewürdigt: dem Bundesverdienstkreuz am Bande, der Ehrenmedaille des Gemeindetags und dem Ehrenring der Gemeinde, der bislang überhaupt nur zweimal vergeben worden war.

Pfarrer Ronny Baier nannte die Auszeichnungen und in seiner Ansprache Stationen im Leben des CDU-Altgemeinderats: Herkert als Mitglied einer Lehrerfamilie mit vielen Geschwistern, der junge Mann, der Lehrer werden will und wird, der Mann, der eine eigene Familie gründet, der gläubige Christ und der Mann, der sich ehrenamtlich als Kommunalpolitiker einbringt, der Menschenleben wertschätzt.

Prägend war sicherlich seine Kinder- und Jugendzeit, die er in Mudau-Steinbach verbracht hat – dem Ort, in dem er 1929 geboren worden war. Für das Liedblatt hatte die Familie ein Bild der dortigen Kirche gewählt. Glaube und Verbundenheit spielte in Herkerts Leben eine wichtige Rolle. Ebenso Herkunft und Heimat, für die das Kirchlein ebenfalls steht. In dieses Bild des mit seinen Wurzeln stets verbunden gebliebenen Menschen fügte sich auch das Schlusslied "Im schönsten Wiesengrund ist meiner Heimat Haus".

Glaube zeigte sich für Herkert auch in seinem Bekenntnis, auf die heilige Mutter Gottes zu vertrauen. Ihr waren zwei Liedbeiträge gewidmet. "Vielleicht ist jemand so traurig wie du. Komm geh auf ihn zu", vermochte Herkert selbst in der Stunde, in der man von ihm Abschied nahm, Trost zu spenden.

Und noch etwas steht für seine Uneigennützigkeit und Verbundenheit: Statt Kränzen und Blumen wünschte er sich eine Spende für den Freundeskreis der örtlichen Neubergschule, also derjenigen Schule, an der er die meiste Zeit seines Berufslebens verbracht hat. Die Geste unterstreicht sein Streben, sein Handeln in den Dienst anderer zu stellen.