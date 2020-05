Dossenheim. (pol/run) Die seit Donnerstag, 21. Mai, vermisste 36-Jährige wurde nach Zeugenhinweisen am gestrigen Donnerstagnachmittag, 28. Mai, in Dossenheim, tot in ihrem Auto aufgefunden.

Hinweise auf Fremdeinwirkungen oder einen Unglücksfall liegen laut Polizeiangaben nicht vor.

Update: Freitag, 29. Mai 2020, 12.33 Uhr