Dossenheim. (fre) Um 21.29 Uhr gingen die Lichter aus: Am Montagabend kam es in Dossenheim zu einem Stromausfall. Entsprechende Meldungen bestätigte die Netze BW GmbH als Netzbetreiber. Gleichzeitig stellte das Unternehmen in Aussicht, dass der Stromausfall noch vor Mitternacht behoben sein könnte. Ob neben Dossenheim noch weitere Ortschaften betroffen waren ließ sich bis Redaktionsschluss nicht klären.