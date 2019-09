Dossenheim. (luw) Derzeit entstehen die lang ersehnten Fußgängerampeln an der Bundesstraße B3 auf Höhe des Einkaufszentrums "Am Petrus". Damit setzt die Bergstraßengemeinde einen weiteren Baustein ihres Verkehrskonzepts namens "Tögelplan" um.

In diesem Zuge entstehen zudem sechs Kurzzeit-Parkplätze vor der neu eröffneten Bäckerei in der Goethestraße, wofür wiederum Fuß- und Radweg in den kommenden fünf Wochen gesperrt bleiben. Die Einschränkungen für Autofahrer auf der B3 halten sich derweil in Grenzen. Die Gemeindeverwaltung geht davon aus, dass die Arbeiten etwa Mitte September abgeschlossen sind.

Die neuen Ampeln sollen künftig Fußgängern eine sichere Überquerung der Bundesstraße ermöglichen. Auf der westlichen Seite der Straße mündet der Überweg direkt auf den neuen "Goetheplatz", wo jüngst ein Studentenwohnheim und ein Gebäude für seniorengerechtes Wohnen entstanden sind.

Für Autos herrscht in diesem Bereich für die Dauer der Arbeiten Tempo 30. Zudem müssen sich Autofahrer in Fahrtrichtung Heidelberg ihre Spur mit der Linksabbiegerspur in Richtung "Am Petrus" teilen.

"Durch die neuen Parkplätze verschieben sich Rad- und Fußweg auf dieser Seite etwas in Richtung Westen", erklärte auf Nachfrage Jörg Ullrich, Bauamtsleiter der Gemeinde. Die Kosten in Höhe von knapp 130.000 Euro trägt die Bäckerei als Investor der Maßnahme. Auf die Gemeinde kommen durch die Bauarbeiten für den Fußgängerüberweg, deren Teil auch eine Ausbuchtung in der Ringstraße ist, Kosten in Höhe von rund 135.000 Euro zu.