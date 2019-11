Dossenheim. (bmi) Glimpflich ausgegangen ist am Dienstagnachmittag ein spektakulärer Unfall in der Talstraße. Ein Senior ist gegen 15.45 Uhr mit seinem weißen Kia rückwärts über eine Böschung mehrere Meter nach unten gerutscht und auf dem Dach auf der Straße gelandet. Wie durch ein Wunder wurde der betagte Mann nur leicht verletzt, sein Auto erlitt dagegen Totalschaden in Höhe von 8000 Euro.

Der Kia-Fahrer wollte rückwärts aus seiner Garage in der Steckelbergstraße ausparken. Diese verläuft parallel zur Talstraße, an der Unfallstelle rund fünf Meter erhöht. „Der Fahrer ist dann ungewollt über die ganze Straße drüber und rückwärts die Böschung heruntergerollt“, so Polizeisprecher Markus Winter auf RNZ-Nachfage. „Der Mann hatte Glück im Unglück, er war bereits vor unserem Eintreffen befreit“, sagte Feuerwehr-Kommandant Stefan Wieder.

Anders als ursprünglich befürchtet war der Senior nicht in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Weiterer glücklicher Umstand war, dass zum Unfallzeitpunkt auf der Talstraße – gerade für Radler eine beliebte Strecke zum Dossenheimer Hausberg, dem Weißen Stein – niemand unterwegs war. An der Stelle gibt es keine Leitplanke oder ähnliches. „Zuvor hatte es dort noch keinen ähnlichen Vorfall gegeben“, betont Wieder. Bürgermeister David Faulhaber verschaffte sich von dem Einsatz vor Ort einen Eindruck.