Dossenheim-Schwabenheimerhof. (luw) Die Polizei ermittelt in einem möglichen weiteren Fall des Pferdeschänders, der seit vergangenem Sommer in der Metropolregion immer wieder sein Unwesen treibt. Nach RNZ-Informationen wurden am gestrigen Donnerstag zwei Stuten in einem sogenannten Offenstall im Dossenheimer Ortsteil Schwabenheimerhof betäubt; eines davon weise Schnittverletzungen auf. Ein Polizeisprecher bestätigte am Abend lediglich, dass ein Pferd auf der Anlage, die aus einem Unterstand und einer Koppel für die Tiere besteht, verletzt ist.

"Die Kollegen sind noch am Ermitteln", erklärte ein Pressesprecher des Polizeipräsidiums Mannheim am Donnerstagabend auf Nachfrage der RNZ. "Es gibt ein verletztes Pferd. Aber es ist noch nicht klar, ob das durch Fremdeinwirkung passiert ist", so der Sprecher weiter. Demnach sei es auch möglich, dass sich die Tiere ähnliche Verletzungen hin und wieder versehentlich selbst zufügten, etwa durch die Berührung mit einem Gatter.

Bürgermeister David Faulhaber zeigte sich angesichts des Verdachts auf eine Fremdeinwirkung betroffen: "Wenn sich das so bestätigt, ist das schrecklich. Dann müssten natürlich in enger Abstimmung mit Pferde- und Gehöftbesitzern sowie Polizei künftig Maßnahmen getroffen werden."

In der Region hatten bekanntlich seit Juni verschiedene Angriffe eines oder mehrerer unbekannter Täter auf Pferde für Aufsehen gesorgt. Die Taten ereigneten sich auf Höfen und Stallanlagen in Plankstadt, Wiesloch, Neckargemünd-Dilsberg, Heddesheim-Muckensturm, im Heidelberger Stadtteil Pfaffengrund und in Walldürn. Oft wurden die Pferde mit einem scharfen Gegenstand an der Schulter, den Beinen, den Genitalien oder in der Nähe davon verletzt. Gerade erst vergangene Woche geschah eine ähnliche Tat auch im hessischen Gorxheimertal.