Von Sabrina Lehr

Dossenheim. Die Stunde der Wahrheit steht im September an: Dann entscheidet der Gemeinderat über die Zukunft des Lehrschwimmbeckens in der Neubergschule – und damit darüber, ob künftig an zwei Standorten im Ort Schwimmkurse angeboten werden können oder eben nur noch an einem, sprich: im großen öffentlichen Hallenbad.

Denn die Haushaltslage der Gemeinde ist angespannt. Bekanntlich hatte sie daher im vergangenen Jahr eine Haushaltskonsolidierungskommission gegründet. Diese hatte die Verwaltung damit beauftragt zu prüfen, ob aus Kostengründen eine Schließung des sanierungsbedürftigen Lehrschwimmbeckens angeraten sei. "Gespräche und Untersuchungen haben stattgefunden", bestätigt Fachbereichsleiter Thomas Schiller auf RNZ-Nachfrage. Das Ergebnis: "An laufenden Kosten hat die Gemeinde einen jährlichen Zuschussbetrag von 100.000 bis 120.000 Euro." Zusätzlich würde die dringend erforderliche Sanierung laut Schiller 450.000 Euro kosten.

"Eigentlich sollte der Gemeinderat in seiner Sitzung in der letzten Juliwoche eine Entscheidung treffen", so Schiller. Doch dazu kam es nicht: "Ein Dossenheimer Verein" hat gewissermaßen eine Gnadenfrist für das Lehrschwimmbecken erwirkt. "Er hat darum gebeten, die Entscheidung zu verschieben, weil er noch Alternativen prüfen wolle", so der Fachbereichsleiter.

Bei diesem Verein handelt es sich um die TSG Germania. "Ja, wir haben darum gebeten, dass man noch Bedenkzeit einräumt und wir gemeinsam nach Lösungen suchen können", erklärt Geschäftsführer Christian Alles gegenüber der RNZ. Über die anstehende Entscheidung habe die Gemeindeverwaltung, zu der die TSG "einen kurzen Draht" pflege, den Verein vorab informiert. Der wurde aktiv und ist nun dabei, einen Arbeitskreis aufzubauen, der "Möglichkeiten auslotet und durchrechnet".

Denn der Erhalt des Lehrschwimmbeckens liegt der TSG wie auch der örtlichen DLRG am Herzen: "Da geht eine Treppe ins Becken rein, der Boden ist nur 1,50 Meter tief, das ist für Kinder perfekt, um das Schwimmen zu lernen", so Alles. Der örtliche DLRG-Vorsitzende Karl Wunderle geht noch einen Schritt weiter: "Das Bad ist lebenswichtig", so der Chef des Ortsverbandes, der vor der Pandemie noch zwei Anfänger-Schwimmkurse in der Neubergschule angeboten hatte.

Und wieso sollte ein Arbeitskreis unter Federführung der Vereine nun eine Lösung für das Lehrschwimmbecken finden, welche die Gemeinde bislang nicht auf dem Schirm hatte? "Wir haben andere Sichtweisen und Perspektiven, auch was Zuschüsse angeht", so Alles, für den "alle Möglichkeiten denkbar" sind. So treffe man sich mit anderen Badbetreibern, um Ideen zu sammeln, wie ein Betrieb des Lehrschwimmbeckens doch noch geschultert werden könne. Darunter sind auch die Verantwortlichen eines Weinheimer Bades, das von einem Verein über Wasser gehalten wird. Gleichzeitig wolle die TSG Gespräche mit den anderen Nutzern des Bades führen und so über eine andere Kostenverteilung nachdenken, die weniger zulasten der Gemeinde geht.

Ob am Ende ein Rettungsring für das Lehrschwimmbecken dabei ist? Die Vereine hoffen es jedenfalls.