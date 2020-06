Dossenheim. (cm) Der Alarm kam zu einer "unangenehmen Uhrzeit", wie Kommandant Stefan Wieder sagt. Um 3.35 Uhr wurden die Feuerwehrleute in der Nacht auf Freitag aus den Betten geholt. Auf dem Gelände der Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises im Oberen Langgewann am Schwabenheimer Hof hatte ein Mitarbeiter bei einem Rundgang eine Rauchentwicklung aus einem Entsorgungsfahrzeug beobachtet und Alarm geschlagen.

Wie Kommandant Stefan Wieder berichtet, trat der Rauch aus zwei Mulden auf einem Zugfahrzeug mit Anhänger aus: "Wir mussten von einem Brand ausgehen." Ein solcher lag jedoch nicht vor, vielmehr war es in beiden mit jeweils 40 Kubikmeter Rindenmulch beladenen Mulden zu einem biologischen Gärungsprozess gekommen. "Die Temperatur war mit 45 Grad erhöht, lag aber noch zehn Grad unterhalb des kritischen Schwellenwertes", so Wieder. Der Kommandant vermutet, dass beim Starkregen am Vorabend Wasser in die mit einer Plane abgedeckten Mulde geriet, das den Zersetzungsprozess in Gang brachte.

Eigentlich sollte der Rindenmulch in ein weiter entferntes Biomassekraftwerk gefahren werden. Doch stattdessen ging es nach Wiesloch. Denn in Absprache mit der Polizei und dem Entsorgungsunternehmen wurde das Fahrzeug zur AVR-Betriebsstätte in Wiesloch gefahren und dort entladen. Zur Absicherung des Transportweges begleitete die Feuerwehr das Fahrzeug.