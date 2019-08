Dossenheim. (pr/pol/mare) Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der Schwabenheimer Straße ereignet.

Ein 46-jähriger Opel-Fahrer war kurz vor sieben Uhr auf der K4142 von Schwabenheimer Hof in Richtung Dossenheim unterwegs. An der Einmündung zur K4243 missachtete er die abknickende Vorfahrt eines 48-jährigen Mannes, der ihm mit seinem Lastwagen von Dossenheim entgegenkam und nach links auf die K4243 in Richtung Autobahn abbog.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Fahrer des Opel leicht verletzt. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Im Anschluss an die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener Betriebsstoffe durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg war zur Unterstützung der Aufräumarbeiten mit 4 Fahrzeugen und 15 Wehrleuten an der Unfallstelle eingesetzt.

Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurden die K4142 aus Richtung Dossenheim und die K4243 aus Richtung Autobahn bis etwa 9.30 Uhr voll gesperrt. Hierdurch ergaben sich vorübergehende Verkehrsbehinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.

Update: Donnerstag, 1. August 2019, 10.05 Uhr