Von Doris Weber

Dossenheim. Radfahrer im Wald und dabei insbesondere die Mountainbiker (MTB) erhitzen seit Jahren die Gemüter. Spaziergänger, Wanderer, Radfahrer, der Forst und damit letztlich die Gemeinde fühlen sich und sind beeinträchtigt. Jetzt zeichnet sich ein Ansatz ab, wie der Konflikt zwischen den unterschiedlichen Nutzern gelöst werden kann. Im Haupt- und Finanzausschuss vorberaten, stimmte der Gemeinderat einstimmig einem Antrag der TSG Germania zu, im Wald eine "spannende und abwechslungsreiche MTB-Strecke zu konzipieren". Die weitere Nutzung und der Bau weiterer illegaler Strecken soll damit unterbunden werden.

Die Idee klingt nach Jahren der Hilflosigkeit geradezu genial. Dass sie kein reines Wunschdenken ist, zeigt das hessische Michelstadt. Dort wird ein solches Konzept seit Mai 2019 erprobt. Und allein die Tatsache, dass sich die beteiligten Akteure an einen Tisch setzen, ist ein Erfolgsversprechen. "Wir konnten das bislang nicht, weil wir nicht in die Gruppe der Mountainbiker hineingekommen sind", sagte Bürgermeister David Faulhaber. Mangels Begegnung konnte eine Vermittlung daher noch nicht einmal versucht werden.

Das ist in diesem Konzept anders. Brückenbauer ist die TSG. Neben Präsident Wolfgang Winter war auch Tobias von Reiche, MTB-Trainer der Outdoorabteilung der TSG, zur Sitzung gekommen. Wichtiger Partner ist neben dem Kreisforstamt außerdem der Geo-Naturpark Bergstraße-Odenwald. Projektleiter Marcus Seuser präsentierte der Öffentlichkeit die Planung samt der überzeugenden Leitgedanken.

"Gebiet nur für Hochfahrt auf breiten Forstwegen" lautet die Vorgabe für die Landschaftsschutzgebiete im Norden der Gemeinde. Die dort und rund um den Kirchberg in tiefer gelegenen Waldgebieten vorhandenen und illegal angelegten Trails seien einerseits mit Verweis auf legale Routen zu sperren. Andere, höher und näher zum Weißen Stein gelegene Trails sollen "unter Aussparung von Denkmalfläche" in das neue Konzept integriert werden. Zudem sollen im südlichen Gemeindewald zwischen Steinbruch Leferenz, Hoher Nistler und dem markanten Punkt "Sieben Wege" neue Wege angelegt werden.

Um das Gebiet nicht zu zerschneiden, sollen die Routen nah, gewissermaßen parallel zu vorhandenen Wegen verlaufen. Natürlich bestehende Hindernisse seien einzubauen. Gut wäre ein Vorbeifahr-Angebot, wenn dem Fahrer die Herausforderung noch zu heikel ist. Idealerweise werden Rundstrecken mit einer Länge von 20 bis 30 Kilometern kreiert, auf denen einige Höhenmeter bewältigt werden können. Ein Sicherheitskonzept zur Rettung bei Unfällen, das auch Wanderern nütze, werde erstellt, so Seuser.

Auch wenn es "nur" ein Angebot sein soll und niemand weiß, wie gut es angenommen werden wird: Einen Versuch wert zu sein scheint es allemal. Darin waren sich die Räte einig. Zumal die Gemeinde einen relativ geringen finanziellen Aufwand hat. Für Planung, Genehmigung und Öffentlichkeitsarbeit werden zwar Ausgaben in Höhe von 10.000 Euro erwartet. Aber die Investition wird mit 6000 Euro gefördert, wenn der Naturpark Neckartal-Odenwald mit im Boot ist. Der Gemeinde entstehen überdies keine Folgekosten. Die TSG ist ehrenamtlicher Partner.

"Ganz so glücklich sind wir nicht", sagte Cornelia Wesch (FW). Bei einem Erfolg könnte der Dossenheimer Trail zum Magneten werden, der noch mehr Radfahrer in den Wald locke, so ihre Befürchtung. Brigitte Spies-Bechtel (Grüne) forderte außerhalb dieser Diskussion eine "Entschleunigung innerörtlicher Strecken" zum Schutz von Kindern und Haustieren sowie der Biker selbst. Erst am Wochenende zuvor hatte sie rasantes Fahren erlebt.