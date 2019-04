Dossenheim. (ugb) Und wieder eine neue Masche: Die Betrüger in der Region rund um Heidelberg lassen sich immer neue Tricks einfallen. Zwei windige Zeitungsverkäufer haben am Freitagnachmittag in der Schriesheimer Straße ihr Unwesen getrieben. Laut Polizei klingelte ein etwa 50-Jähriger gegen 14.30 Uhr bei einer 86-Jährigen. "Er wollte ihr angeblich irgendeine Zeitung verkaufen", erklärte ein Polizeisprecher. Die Seniorin kaufte es ihm im wahrsten Sinne des Wortes ab und holte ihren Geldbeutel aus dem Haus. Ungefragt folgte ihr der Unbekannte in die Küche, trank ein Glas Wasser und verschwand nach der Bezahlung. Erst später bemerkte die 86-jährige das Fehlen mehrerer Hundert Euro. Sie beschreibt den Ganoven wie folgt: 170 bis 175 cm groß, etwa 50 Jahre alt, normale Statur, braunes kurzes Haar, dunkel gekleidet, mit akzentfreiem Deutsch.

Ähnliches soll sich rund eine Stunde zuvor in unmittelbarer Nähe abgespielt habe. Hier wurde der "falsche Verkäufer" aber von einer Nachbarin enttarnt, die ihn aus der Wohnung seines potenziellen Opfers verwies. Die Beschreibung des Gauners: etwa 30 Jahre alt, eher dunkle Haut, bekleidet mit grauer Kapuzenjacke und dunklen Hosen. Die Polizei bittet um Zeugen, Telefon: 06221/45690.