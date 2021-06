Dossenheim. (dw) "Die kulturtreibende Szene ist ausgedörrt", erklärte Dett Nolze beim Pressegespräch im Rathaus das pralle Programm. Der "Verein zur Pflege der Live-Musik", für den Nolze die Öffentlichkeitsarbeit macht, und die Gemeinde heben gemeinsam die erste örtliche "Fête de la Musique" aus der Taufe. Sie geht am Montag, 21. Juni, von 17 bis 21 Uhr über die Bühne. Das weltweite Musikfest findet immer am Sommeranfang statt, 2021 also am kommenden Montag. Das Konzept beruht auf einer Vervielfachung von Straßenmusik. Musiker, egal wie professionell, kommen und spielen ohne Bühne, ohne Gage, einfach so.

In Zeiten der Pandemie mit zurückgehenden Neuinfektionen ist die "Fête" mehr als ein neues, anderes Musikereignis. Das Fest sei zweierlei, so Bürgermeister David Faulhaber: Anerkennung für die Ausdauer der vergangenen 16 Monate und zugleich kommunaler Startschuss zurück ins gesellschaftliche Leben.

In Dossenheim werden 21 Beiträge zu hören sein, etwa die Nachwuchsband "Kabinett MA". Es spielen Musiker wie Wolfgang Striebinger oder Kaselowsky mit Nolze als Gitarristen. Peter Antony und Dominik Wrana, die gerade erst die Wohnzimmerkonzerte des Vereins bereicherten, treten wie viele andere mehr auf. Selbstredend waren für die Organisation die Livemusiker zuständig. Vorsitzender Florian Knappe füllte die Liste der Künstler. Im Verein war die Idee zum Fest entstanden.

Das Publikum kommt dazu, hört zu, bleibt oder geht weiter. Die "Straßenmusik" findet an mehreren Orten gleichzeitig statt – in Dossenheim an vieren. Von West nach Ost wird auf dem Bahnhofsplatz, Rathausplatz, dem Kronenburger Hof und im Heimatmuseum musiziert. Auf die Straße gemalte Notenschlüssel verbinden die Locations miteinander. An jedem Ort treten mehrere Musiker auf. Es sind immer mindestens vier Auftritte, die jeweils eine Stunde dauern. Manchmal sind es mehr, dann verkürzt sich allerdings die Zeit der individuellen Gigs.

Wie passt das in die noch nicht überwundene Pandemie? Faulhaber sprach von "ersten vernünftigen Schritten". Die Konzerte finden im Freien statt. Deshalb kann auf die "3G-Regel" – geimpft, genesen, getestet – verzichtet werden. Beizubehalten seien aber Abstand sowie Hygiene – und Alltagsmaske, wo der Abstand nicht gehalten werden kann. Das sagte Marc Miltner, stellvertretender Fachbereichsleiter. Besucher hinterlassen außerdem ihre Kontaktdaten, für den Fall, dass eine Nachverfolgung notwendig werden würde.

Natürlich hatte man im Rathaus das Für und Wider des Fests abgewogen: Der Montag sei kein typischer Ausgehtag, die Inzidenzen sinken und die örtlichen Bürger hätten bisher schon Sinn und Verstand bewiesen. Die lokalen Zahlen hätten sich immer im unteren Viertel vergleichbarer Gemeinden bewegt, vertraut Faulhaber weiter auf die Vernunft der Bürger.

Die erste Fête fand übrigens in dem Jahr statt, in dem auch die Jumelage zwischen der ehemaligen Steinbrechergemeinde und dem ehemaligen Fischerdorf "Le Grau-du-Roi" besiegelt wurde. Beide feiern also nächstes Jahr ihr 40-jähriges Bestehen. Wenn das mal kein Omen für eine neue grenzüberschreitende Tradition ist?

Info: Fête de la Musique, Bahnhofs-, Rathausplatz, Kronenburger Hof, Heimatmuseum; Montag, 21. Juni, 17 bis 21 Uhr.