Dossenheim. (RNZ) Zu einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen kam es am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in Dossenheim. Ein Opel wollte von der L531 nach links auf die A5 abbiegen und übersah ein entgegen kommenden BMW. Der BMW fuhr dann noch auf einen auf dem Abbiegestreifen stehenden Mercedes auf. Die L531 ist derzeit voll gesperrt. Offenbar wurden zwei Personen verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Näheres ist noch nicht bekannter.