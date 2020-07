Dossenheim. (pol/mare) Ein Kind hat in Dossenheim am Dienstag einen Böller gezündet und so die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das berichtet die Polizei.

Der Junge im Grundschulalter soll auf dem Feldweg "In den Dürreäckern" im Bereich des Bikeparks den Böller gezündet und damit einen kleinen Brand von Unkraut und Gestrüpp entfacht haben. Nachdem drei andere Kinder und eine Spaziergängerin vergeblich versucht hatten, den Brand mit einfachsten Mitteln zu löschen, musste die Feuerwehr anrücken und fachmännisch einschreiten.

Laut den drei Kindern sei ihnen der kleine "Brandstifter" aus der Schule bekannt - einen Namen nannten sie der Polizei auch. Die weiteren Ermittlungen hierzu hat das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.

Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden dürfte sich auch in Grenzen halten.