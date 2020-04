Dossenheim. (pol/mün) Fünf Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Dossenheim konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, nachdem in der Nacht zum Mittwoch ein Feuer auf einer Terrasse entdeckt worden war. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 37 Mann im Einsatz in der Straße Oberes Bieth, teilt die Polizei mit.

Nach Angaben der Feuerwehr Dossenheim stand die Terrasse in Vollbrand und das Feuer griff gerade auf den Balkon des ersten Obergeschosses über. Es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer auf die beiden Wohnungen und den Dachstuhl ausbreitete.

Die Rettungskräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand. Nachdem das Anwesen gelüftet war, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück. Zuvor hatte die Feuerwehr mit einer Wärmebildkamera das Gebäude und das Nachbarhaus kontrolliert.

Wie sich herausstellte, war das Mobiliar auf der Terrasse in Brand geraten. Warum ist noch unklar. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf bis zu 20.000 Euro. Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Sachbearbeitung übernommen.

Update: 8. April 2020, 9.45 Uhr