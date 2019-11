Dossenheim-Schwabenheimer Hof. (bmi) Auf ihrer Internetseite macht die Dossenheimer Gemeindeverwaltung gerade ihre Bürger darauf aufmerksam, die Stände ihrer Wasserzähler digital zu übermitteln. Die gemeindeeigenen Zähler sind in der Nacht auf Sonntag wohl rasend schnell in die Höhe gesprungen. Denn gegen 22 Uhr ist es am Schwabenheimer Hof zu einem Rohrbruch der Hauptleitung mit entsprechenden Verlusten gekommen. Den rund 200 Bewohnern des idyllischen Ortsteils der Bergstraßengemeinde an Neckar stand kein Trinkwasser mehr zur Verfügung.

Allerdings nur rund vier Stunden lang. Denn sofort nach Meldung des Rohrbruchs machten sich die Mitarbeiter des gemeindeeigenen Wasserwerks und eine Tiefbaufirma ans Werk. Sie arbeiteten mit Hochdruck an der Reparatur und gegen 2 Uhr konnten sie Erfolg vermelden: Die Leitung war repariert, die Trinkwasserversorgung des Ortsteils Schwabenheimer Hof wiederhergestellt.

„Schön, dass das so schnell geklappt hat“, zeigte sich Bürgermeister David Faulhaber auf RNZ-Nachfrage erleichtert. Der Bereitschaftsdienst des Wasserwerkes habe sich bereits in den vergangenen Monaten immer mal wieder bewährt. So hatte ein Rohrbruch in der Gerhart-Hauptmann-Straße im Februar nicht nur ebenfalls für einen nächtlichen Einsatz gesorgt, sondern die ganze Gemeinde auf Trab gehalten. Über mehrere Tage musste das Trinkwasser vor Gebrauch abgekocht werden. Und im März sorgte ein Rohrbruch im Hallenbad für rund 250.000 Euro Schaden und eine Verzögerung der dortigen Sanierung um mehrere Monate.