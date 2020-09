Dossenheim. (bmi) Der rund zweistündige Stromausfall am vorgestrigen Montag hat nicht nur zu langen Staus auf der Bundesstraße B3 geführt, sondern auch zu zwei Unfällen mit zwei Verletzten und insgesamt 13.000 Euro Schaden. Wie die Polizei am Dienstag berichtete, hat es gleich zu Beginn des Ausfalls um 14.10 Uhr an der Kreuzung von B3 und Landesstraße L531 gekracht. Der unbekannte Fahrer eines dunklen Audi A6 bog bei ausgefallener Ampel rechts von der L531 auf die B3 in Richtung Heidelberg ab. Dabei nahm er einem 58-jährigen Audi-Fahrer die Vorfahrt, der nach links auswich, um einen Zusammenstoß zu verhindern – und den nächsten zu verursachen. Denn der 58-Jährige kollidierte mit einem auf der Linksabbiegespur stehenden VW. Auch mit dem unbekannten männlichen Autofahrer mit HD-Kennzeichen kam es zu einem kurzen Kontakt – dieser flüchtete mit hoher Geschwindigkeit. Verletzte gab es keine, der Schaden beträgt 10.000 Euro. Zeugen melden sich unter Telefon 0621/1744111.

Gegen 15 Uhr fuhr an derselben Kreuzung bei weiterhin ausgefallener Ampel eine 35-jährige VW-Fahrerin auf einen verkehrsbedingt an der Kreuzung haltenden Mercedes auf. Dessen Fahrer und seine Beifahrerin wurden dabei leicht verletzt. "Erst danach hat eine Motorradstreife den Verkehr bis zum Funktionieren der Ampel geregelt", berichtete Polizeisprecherin Vanessa Schlömer auf RNZ-Nachfrage.