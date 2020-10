Von Sabrina Lehr

Dossenheim. "Ich kann diese Ungerechtigkeit nicht mehr ertragen. In einem Rechtsstaat darf so etwas nicht sein!" Imola Aprill ist aufgebracht. Der Grund: der Umgang mit Mobbing in der Gesellschaft. "Körperliche Gewalt, Beleidigung, üble Nachrede und Ähnliches sind strafbar, Mobbing als Ganzes aber nicht", so die 46-jährige Dossenheimerin. "In Firmen werden die Täter zu oft geschützt, während die eigentlichen Opfer nicht genügend Handhabe haben, um sich zu wehren." Das will sie ändern: Auf der Internet-Plattform change.org hat die Mutter zweier Kinder eine Petition gestartet, in der sie ein Anti-Mobbing-Gesetz fordert. Und viele Unterstützer gefunden.

Dessen Kern sollte aus einer einheitlichen Definition von Mobbing sowie Mobbinghandlungen bestehen. "Viele Menschen werden am Arbeitsplatz schikaniert, belästigt, beleidigt oder ausgegrenzt", so Aprill. "Benennen können es aber viele nicht, weil keine Mobbinghandlungen definiert sind." Diese sowie Mobbing als Ganzes sollten ihrer Ansicht nach den Status einer kriminellen Handlung erhalten und damit strafbar sein. Darüber hinaus fordert Aprill die Einrichtung unabhängiger Meldestellen, Konsequenzen für die Täter und Entschädigungen für die Opfer.

Von ungefähr kommt das Engagement der Ungarin, die in Rumänien geboren und 1988 mit ihrer Familie nach Deutschland ausgewandert ist, nicht. "Ich habe selbst Erfahrungen mit Mobbing gemacht", berichtet sie: 2018 habe sie als technische Assistentin in einem Heidelberger Institut, in dem sie zu diesem Zeitpunkt bereits zwölf Jahre lang beschäftigt war, eine neue Arbeitsstelle aufgenommen. Dort hätten sich die negativen Erlebnisse gehäuft und stetig gesteigert: Von der Vorenthaltung geeigneter Arbeitsmaterialien, für ihre Arbeit notwendige Informationen und das Verzögern ihrer Urlaubsanträge durch ihre Chefin bis hin zur Verbreitung falscher Behauptungen und Verleumdungen über sie habe die Spanne gereicht.

"Ich hatte Schlafstörungen und Magenprobleme", berichtet Aprill. Sie habe sich an die Personalabteilung, Vorgesetzte, Betriebsrat und Unternehmensführung gewandt. "Ich habe allen gesagt: ,Das ist Mobbing, ich habe Angst, ins Büro zu kommen.’ Aber niemand hat geholfen." Das sei für sie fast genauso schlimm gewesen, wie die Handlungen selbst. "Schließlich bekam ich Panikattacken und sogar eine Herz-Rhythmus-Störung, hatte eine Herz-OP und war wochenlang krankgeschrieben", so die Dossenheimerin weiter. Im Juni 2019 schließlich lief ihr Arbeitsvertrag aus, nachdem sie im Februar 2019 die Arbeitsgruppe verlassen hatte "Ich war am Tiefpunkt meines Lebens, habe meine Gesundheit und meine Arbeit verloren." Man spürt auch eineinhalb Jahre später noch ihre Verzweiflung, als sie sagt: "Ich war immer eine taffe Frau, aber man hat mich kleingekriegt."

Also recherchierte Aprill, durchstöberte Foren, las Studien, machte sich mit den Geschichten anderer Betroffener vertraut und stellte fest: "Die Mechanismen ähneln sich. Es ist ein systematisches Problem, das durch die Gesellschaft geht." Um das Problem zu bekämpfen, entschied sie sich, andere zu animieren, um gemeinsam in der Sache aktiv zu werden. "Ich richtete Anfang September die Kampagne ein, schrieb Politikern und trat sogar im Radio auf", berichtet sie und fügt lachend an: "Ich bin zwar klein, aber laut!"

Über 23.000 Unterzeichner hat Aprills Petition innerhalb eines Monats gesammelt und wenn es nach ihr geht, sollen es noch deutlich mehr werden. "Ich denke, es müssen mindestens 100.000 Unterschriften sein, um die Petition in Berlin zu übergeben", schätzt Aprill. Adressiert ist ihre Initiative an niemand Geringeren als Justizministerin Christine Lambrecht, Arbeitsminister Hubertus Heil und den Bundestag. Mit ihrer Hilfe soll Mobbing aus der Tabuzone und in die Köpfe der Menschen gelangen. Denn Aprill ist überzeugt: "Wie man die Täter ändert, weiß ich nicht, wie man die Opfer stärkt aber schon."