Die „Kaufland“-Filiale in Dossenheim. Foto: Alex

Dossenheim. (pol/rl) Ein hilfloser Mann entpuppte sich am Donnerstagmorgen als rabiater Erpresser. Das teilte die Polizei mit. Eine 39-jährige Frau war gegen 4.40 Uhr in der Lise-Meitner-Straße im Bereich des Kauflands unterwegs, als sie einen scheinbar hilflosen Mann sah. Als sie ihm helfen wollte, hielt er die Frau plötzlich fest und drohte sie zu schlagen, wenn sie ihm nicht ihr Bargeld und ihr Mobiltelefon geben würde. Als die Frau ihm beides gab, nahm er 5 Euro aus dem Geldbeutel, stieß die Frau um und warf dann Handy und Geldbeutel auf den Boden. Dann entfernte er sich in Richtung Anne-Frank-Straße.

Die Frau erlitt bei dem Sturz Prellungen und musste ärztlich behandelt werden. Der Mann soll etwa 40 bis 45 Jahre alt und 1,75 bis 1,80 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Statur, trug Drei-Tage-Bart, kurze Haare und dunkle Kleidung. Er habe ein ungepflegtes Erscheinungsbild gehabt und sprach pfälzischen Dialekt. Hinweise zum Vorfall nimmt die Polizei unter der 0621/174-4444 entgegen.