Dossenheim. (dw) "Danke, dass Sie alle mitgegangen sind", leitete Bürgermeister David Faulhaber den Tagesordnungspunkt Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021 ein. Die Bemerkung kann in die Irre führen. Denn anders als in den allermeisten Jahren zuvor stimmten nicht alle Gemeinderäte zu. Die FDP-Fraktion stimmte dagegen.

Mitgegangen waren alle beim Verzicht auf das Verlesen der Haushaltsreden der Fraktionen. Der Wunsch sei aus dem Gemeinderat gekommen, so Faulhaber. Die Reden sind jetzt auf der Homepage der Gemeinde veröffentlicht. Ungewohnt war’s trotzdem. Das bemerkte auch Bürgermeister Faulhaber, nachdem der Punkt in rekordverdächtiger Kürze abgehandelt war. Die fehlenden Glanzlichter des "Rumpfhaushalts" hatte er selbst mit "Lametta" beschrieben. Man habe entscheiden müssen, wo das Wenige hinzuhängen sei, sagte er. "Die Aufstellung hat keinen Spaß gemacht", bekannte er weiter.

Hintergrund Eckdaten des Dossenheimer Haushaltsplans 2021 in Millionen Euro: Ergebnishaushalt Erträge: 27,86 Aufwendungen: 30,81 Verlust: [+] Lesen Sie mehr Eckdaten des Dossenheimer Haushaltsplans 2021 in Millionen Euro: Ergebnishaushalt Erträge: 27,86 Aufwendungen: 30,81 Verlust: 2,95 Finanzhaushalt Einzahlungen: 27,41 Einkommensteuer: 8,63 Schlüsselzuweisungen: 5,08 Gewerbesteuer: 3,70 Auszahlungen: 28,81 Investitionen Insgesamt: 2,03 Breiter Wingert/Alemannenweg Straßensanierung 0,37 Sanierung Abwasser: 0,23 Feuerwehr: 0,20 Bürgerbus: 0,20 Elektromobilität: 0,24 Entnahme liquider Mittel: 2,71 Kreditaufnahme: 1,80

Die Ablehnung durch die beiden FDP-Gemeinderäte kam nicht überraschend. "Wir sehen das Volumen der Fremdfinanzierung in der Zeitspanne von vier Jahren als viel zu hoch an", wiederholte Fraktionssprecher Hendrik Tzschaschel seine Kritik an der geplanten mittelfristigen Verschuldung. Bereits während der Vorberatungen im Haupt- und Finanzausschuss hatte die FDP diese Haltung eingenommen. Tzschaschel nannte die Generationengerechtigkeit, unter der er auch die neue Generation des 2024 zu wählenden Gemeinderats verstand. Er kritisierte die Auflösung der Ersparnisse, die Zinsbelastung und die unsicheren Zuweisungen.

Die anderen Fraktionen teilten seine Einschätzung nicht. "Die Neuverschuldung ist aus Sicht unserer Fraktion vertretbar", sagte Matthias Harbarth (CDU). Man könne einen Haushalt verabschieden, welcher der aktuellen Lage gerecht werde und "den nächsten Generationen finanziellen, ökologischen und ökonomischen Spielraum zur eigenen Entwicklung belässt", war die Einschätzung der CDU-Fraktion geradezu konträr.

"Eventuell ergeben sich angesichts der niedrigen Zinsen, und abhängig vom Fortschritt der Planungen, noch zusätzliche Möglichkeiten im Lauf des Jahres", konnte sich Hergen Schultze (Grüne) sogar eine Erhöhung der Kreditaufnahme vorstellen. "Auch unter erschwerten Bedingungen in Zeiten der Pandemie ist es unerlässlich, beschlossene Investitionen umzusetzen und die Planung neuer Investitionen voranzutreiben, unterstützte die SPD-Fraktion die Kreditfinanzierung indirekt.

"Kredite in Höhe von etwa 1,8 Millionen Euro müssen zusätzlich zur Entnahme vom Ersparten aufgenommen werden, erwähnten die Freien Wähler die Höhe des Kredits ohne Einordnung. Schon zur Finanzierung des gestutzten laufenden Geschäfts reichen die Erträge nicht aus. Dennoch wird in bescheidenem Umfang investiert: Es geht um klimafreundliche Projekte wie die Umrüstung des kommunalem Fuhrparks auf Elektromobilität, die mit Bundesmitteln gefördert wird. Dazu gehört das Projekt "Bürgerbus", für das man ebenfalls auf Förderung hoffen darf. Die begonnene Straßenbaumaßnahme im "Breiten Wingert/Alemannenweg" will man zum Abschluss bringen.

Vor allem aber will man auch Gehirnschmalz investieren. Rathaussanierung und Umgestaltung des Rathausplatzes sowie "Haus der Begegnung" am "Kronenburger Hof" lauten hier einige Stichworte. Auf kommunalen Dächern sollen Photovoltaikanlagen Selbstverständlichkeit werden.