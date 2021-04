Von Doris Weber

Dossenheim. Als Vater von zwei Kleinkindern weiß Michael Bastine nur zu gut um deren Bewegungsdrang. "In den Schafäckern" im Dossenheimer Feld, wo er 2017 die Gärtnerei von seinen Eltern übernommen hat, haben seine beiden Jungs viel Platz zum Toben. Die Kinder von Familien, die Wohnungen ihr Zuhause nennen, haben weit weniger Möglichkeiten zum bewegungsintensiven Spielen. So kam der Endzwanziger auf die Idee, sogenannte "Familiengärten" anzubieten. In den sozialen Medien wirbt er für das saisonale Angebot, einen 390 Quadratmeter großen Garten für die Sommermonate zu mieten.

Er unterstützt damit Familien in Zeiten der Pandemie mit ihren wenigen Freizeitangeboten. Und er macht auch etwas für sich selbst. "Ich kann damit etwas von meinem Beruf weitergeben", sagt der Gärtnermeister selbstbewusst, der mit vielen neuen Ideen die Gärtnerei in der jetzt dritten Generation führt.

Fläche hat der Gartenbaubetrieb freilich genug. Ein Teil der Äcker legt als Wiese ohnehin stets eine Gemüsepause ein. Warum also nicht das Feld einmal anders nutzen? Gerade bereitete er mit Senior Hansjörg Bastine das Feld unweit des Wohnhauses vor. Insgesamt entstehen elf Parzellen. Jede Parzelle besteht aus einem bereits von ihm weitgehend bepflanzten Gemüsegarten und einer Wiese. Die Ausmaße sind großzügig bemessen. 130 Quadratmeter sind für 30 Sorten Gemüse, Kräuter und Blumen verteilt auf sechs Beete vorgesehen. Gerade brachte man Kartoffeln in die Erde. Zwei weitere Beete können nach eigener Vorstellung und Vorliebe bepflanzt werden. Die bereits eingesäte Wiese ist mit 260 Quadratmetern doppelt so groß. Jede Parzelle erhält ihren eigenen Wasseranschluss und Kompost. Mit der Übernahme der Parzelle ist jeder Mieter für das Gedeihen der Pflanzen selbstverantwortlich – und damit auch fürs Gießen. Notwendige Gerätschaften werden gestellt.

Wie die Familien ihre Wiese nutzen, sei jeder selbst überlassen, sagt Bastine Junior weiter. Gartenmöbel mit Sonnenschirm und Grill, Planschbecken und Minitrampolin: Alles bis auf ein Lagerfeuer am Boden darf dort gemacht und gestaltet werden.

Das gesamte Areal erhält noch einen deutlich über einen Meter hohen Zaun. Der Hasen wegen, erklärt der Gärtnermeister. Er habe beobachtet, dass niedrigere Hasendrähte – das sind grobmaschige Schutzgitter – von den Hopplern wie beim Hürdenlauf mit einem Sprung genommen würden. Ein Streifen Bienenwiese ist ebenfalls integriert. Zum 1. Mai können die Gärten bezogen werden. Die Saison endet im November.

Nicht weit weg betreibt der Gartenbaubetrieb Stöhr schon seit einigen Jahren "Erntezeit" genannte Verleihbeete – kurz "Rent a beet". Schon im ersten Pandemie-Jahr fand das Angebot der Gärten auffallend reißenden Absatz, erinnert sich Senior Hans-Peter Stöhr. Bei diesem Konzept steht der Gemüse- und Blumengarten im Vordergrund. Dieses Mal waren die Anfragen so umfangreich, dass man nach einer ersten Warteliste sich kurzerhand entschloss, das Angebot zu erweitern. Jetzt sei man dennoch wieder ausgebucht, so Stöhr. Bei Familie Bastine sind noch Gärten zu haben.