Dossenheim. (pol/mare) Ein Unbekannter hat in Dossenheim am Donnerstagnachmittag drei Mädchen auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten angesprochen. Das berichtet die Polizei.

Demnach habe der Mann sei der Mann zwischen 13.05 und 13.15 Uhr, auf die drei Siebenjährigen in der unmittelbaren Nähe des katholischen Kindergartens in der Wilhelmstraße zugegangen. Er habe ihnen nach ihren Schilderungen von Kaninchen und Meerschweinchen erzählt, die er ihnen zeigen wolle. Die Mädchen rannten weg, worauf der Unbekannte in ein schwarzes Auto einstieg und davonfuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45 bis 50 Jahre alt, 1,80 bis 185 Meter groß mit braunen, kurzen Haaren. Er trug einen Dreitagebart, hatte gebräunte Haut und war schlank. Er trug zudem ein blaues Shirt und eine dunkle Jacke. Er sprach Deutsch mit ausländischem Akzent.

Eine erste Fahndung des Polizeireviers Heidelberg-Nord verlief ohne Ergebnis. Die Polizei reagiert, indem sie den Schulweg von und zur Neubergschule überwacht und die Umgebung des Kindergartens zu den relevanten Zeiten im Auge behält.

Zeugen, die auf die Situation aufmerksam wurden und Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Nord, Telefon 06221/45690, oder mit dem Kriminaldauerdienst, Telefon 0621/1744444, in Verbindung zu setzen.