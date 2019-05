Dossenheim. (pol/rl) Zu einem Feuer in einer Hütte im Bereich Schriesheimer Straße und "Am Mantelbach" kam es am Sonntagnachmittag. Ersten Informationen zufolge steht die Hütte in Vollbrand. Die Rettungskräfte sind im Einsatz. Näheres noch nicht bekannt.