Nach drei Jahrzehnten in Dossenheim wurde das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25 diese Woche abgeholt. Nun wird es aufbereitet und womöglich nochmals woanders eingesetzt. Foto: Feuerwehr

Von Benjamin Miltner

Dossenheim. "31 Jahre sind schon eine stolze Dienstzeit – die wird der Nachfolger wohl nicht erreichen", sagt Feuerwehrkommandant Stefan Wieder. Er meint damit das Tanklöschfahrzeug TLF 16/25, das am Mittwoch nach drei Jahrzehnten im Einsatz in und um die Bergstraßengemeinde "schweren Herzens entlassen wurde." Die Firma Reuss Sonderfahrzeuge hat sich nun des roten Riesen angenommen und bereitet ihn wieder auf. "Hoffentlich findet das Fahrzeug wieder eine würdige neue Aufgabe in einer anderen Feuerwehr", wünscht sich Wieder.

In Dossenheim war das TLF 16/25 als zweites Fahrzeug im Löschzug immer vorne dabei und hat eine "sehr wichtige Rolle eingenommen, insbesondere bei der Brandbekämpfung außerhalb vom Ort, auf der Autobahn wie in Wald, Weinbergen und Aussiedlerhöfen". Und eben dort hatte das Fahrzeug vor gut einem Jahr auch seinen letzten Großeinsatz: Beim Großbrand eines zur Werkstatt umgerüsteten Treibhauses im September vergangenen Jahres, bei dem rund 180 Feuerwehrleute über 16 Stunden lang im Einsatz waren und den Sachschaden immerhin auf mehrere Hunderttausend Euro begrenzen konnten. "Bei dem Einsatz ist das TLF 16/25 in erster Reihe gestanden und es sind sogar Teile abgeschmolzen, weil die Wärmeentwicklung so stark war,", erzählt der Kommandant.

Aber auch sonst hatte das Fahrzeug deutliche und zahlreiche Gebrauchsspuren. "Wir haben zuvor viel in Eigenleistung repariert, aber nun wäre es unwirtschaftlich geworden und davon abgesehen ist auch die Leistungsfähigkeit nicht mehr mit modernen Fahrzeugen zu vergleichen", erklärt Wieder. Vor allem bedeutsam war neben dem großen Wassertank von 2500 Litern ein spezieller Schaummitelbehälter mit Platz für 200 Liter. "Diese Ausstattung war und ist in Dossenheim mit dem großen Chemiewerk von Evonik ganz wichtig", so der Kommandant.

Entsprechend verfügt der Nachfolger, das Tanklöschfahrzeug TLF 3000, mit 3000 Liter Wasser- und 120 Liter Schaummitteltank über ähnliche Kapazitäten. Und natürlich über die neueste Generation an Feuerwehrtechnik. "Heute ist da viel mehr an Elektronik, Computerchips und sonstigen empfindlichen Dingen eingebaut, sodass die modernen Fahrzeuge wohl nach etwa 20 Jahren ausgetauscht werden", meint Wieder.

Er und seine Kameraden freuen sich auf dessen Ankunft in der kommenden Woche. Einsatzbereit ist es aber erst in etwa einem Monat, wenn Mannschaft und Maschinist eingewiesen und mit dem "Neuzugang" vertraut sind. So lange wird die Feuerwehr Schriesheim bei der Alarmierung entsprechend stärker berücksichtigt.